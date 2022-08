Soudan: Kabbashi et l'Ambassadeur Britannique discutent les relations bilatérales et les questions politiques actuelles

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Shams-Eddin Kabbashi, a discuté, lors de sa rencontre aujourd'hui au Palais Républicain avec l'Ambassadeur Britannique à Khartoum M. Giles Lever, le cours des relations bilatérales entre les deux pays et les questions politiques dans la période de transition.

Le Directeur du Département Européen du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Khaled Moussa, a déclaré à presse après la réunion que les deux parties ont convenu de la nécessité de continuer et de reprendre l'aide de développement et le mécanisme de dialogue stratégique entre les deux pays, ainsi que de fournir une aide humanitaire aux personnes affectées par les pluies torrentielles et les inondations.

En ce qui concerne l'aspect politique, l'Ambassadeur Moussa a affirmé la congruence des vues des deux parties pour soutenir le processus de transition et la continuation du dialogue politique entre tous les partis politiques, conduisant à un consensus politique, et l'organisation des élections libres et équitables sous la surveillance internationale, à la fin de la période de transition qui sont acceptées par le peuple Soudanais.

Le Directeur du Département Européen du Ministère des Affaires Etrangères a dit que les deux parties ont exprimé leur optimisme quant au processus politique à travers les initiatives proposées et l'importance de créer un consensus qui mène à un gouvernement civil qui assume les responsabilités de la période de transition.