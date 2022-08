Cote d'Ivoire: Gestion du dossier des 49 soldats détenus au Mali, mesures sociales prises en faveur des fonctionnaires - La cote du Président Ouattara monte

Le président de la République, Alassane Ouattara, a la cote auprès de ses concitoyens en ce moment. Selon des sondages réalisés par... ., la popularité du président ivoirien connaît un bond spectaculaire.

Leurs auteurs expliquent que deux éléments sont à la base de ce capital sympathie. Ce sont d'une part la gestion sereine du dossier des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali et d'autre part les récentes mesures sociales prises envers les fonctionnaires et retraités.

En effet, depuis l'éclatement de la crise entre les deux pays à propos des soldats ivoiriens en mission dans ce pays en qualité d'éléments de soutien nationaux (NSE) de l'ONU, l'Etat ivoirien, avec à sa tête, le Président Alassane Ouattara observe une sérénité absolue. Contrairement à la junte malienne qui montre beaucoup de signes de frilosité. A en juger par la kyrielle de communiqués et de déclarations tapageuses devenues quasi quotidiennes. En dépit de certains de ces actes qui frisent la provocation de la part de la transition malienne, les autorités ivoiriennes font preuve d'un calme olympien et ne montrent surtout aucun signe d'agacement. Bien au contraire ! Elles affichent une assurance à toute épreuve. Ce qui donne le sentiment qu'elles savent ce qu'elles font et où elles vont.

Enfin s'agissant des mesures sociales prises par le chef de l'Etat le 6 août dernier lors de son adresse aux populations à l'occasion de la Fête nationale, elles ont apporté un vrai soulagement aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Pour rappel, les mesures prises sont : l'extension de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat, la revalorisation de 20.000 FCFA par mois, de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat y compris les Forces de Défense et de Sécurité, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008, la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l'allocation familiale qui passe de 2500 FCFA à 7500 FCFA par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat y compris les Forces de défense et de sécurité ( FDS), l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant 1/3 du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat y compris les FDS, la prise des mesures pour les agents retraités de l'Etat et du privé qui bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5000 FCFA par mois et par enfant tandis que ceux du secteur privé bénéficieront d'une hausse de 5% des pensions de retraite.

" Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'Etat au profit des agents et fonctionnaires de l'Etat d'environ 227 milliards FCFA par an. Ces mesures rentreront en vigueur dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023 ", a promis Alassane Ouattara. Ces mesures ne pouvaient donc pas mieux tomber. Connaissant le contexte de conjoncture mondiale caractérisée par une hausse généralisée des prix sur les marchés. Certes, environ 300 000 personnes sont directement impactées par ces mesures, mais ce sont des millions d'Ivoiriens indirectement concernées à travers leurs familles.