Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Aout 2022

Burkina Faso : Gestion du gouvernement- Le Premier ministre dresse son bilan

Six mois après sa nomination comme chef du Gouvernement, Albert Ouédraogo a fait le point de la conduite de l’action gouvernementale, le mardi 23 août 2022. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le premier ministre, Albert Ouédraogo, a fait comprendre que l’Etat s’appuie sur deux piliers. « Le premier pilier est basé sur l’action militaire, mais nous savons très bien que l’action militaire a ses limites. Comme on le dit, la balle du militaire tue le terroriste, mais ne tue pas le terrorisme. Beaucoup d’efforts sont faits aujourd’hui au niveau militaire, pour renforcer les effectifs, pour les équipements des Forces de défense et de sécurité. Au niveau budgétaire également, un effort est fait pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain, de mener les actions. L’autre pilier concerne le dialogue… » (Source :Burkina 24)

Guinée : Médiation de la Cédéao- Les premiers couacs

La médiation entamée par la Cédéao enregistre déjà des faux pas. Arrivé dimanche à Conakry, Thomas Boni Yayi a débuté ses consultations lundi 22 août par une rencontre avec le Premier ministre et certains membres du Gouvernement. Mais la suite ne semble pas si aisée. Sa rencontre avec la classe politique et les organisations de la société civile enregistre des couacs. Annoncée le mardi 23 août 2022, cette rencontre a été avortée et reportée sine-die. Pourtant tout semblait pourtant bien partie. (Source : africaguinee.com)

Niger : Insécurité- Un agent de santé tué

Le Chef de service de psychiatrie au Centre Hospitalier Régional (Chr) d’Agadez, Amadou Roufaï Rahamane a succombé à ses blessures lundi 22 août, après avoir reçu plusieurs coups de couteaux plutôt à l’aube, selon le correspondant régional de l’Anp. Les assaillants dont ni le nombre ni l’identité ne sont connus se sont introduits au domicile du professionnel de la santé vers 3 heures du matin pour l’agresser. Ils ont réussi à ligoter un des occupants de la maison avant d’emporter uniquement les portables de la victime.

Côte d’Ivoire : Recherche de la paix- Merkel lauréate du Prix Felix Houphouet-Boigny

Côte d’Ivoire : Insécurité dans le nord-est- Plus de cinq véhicules incendiés

Cinq autres véhicules ont été incendiés le mardi 23 août 2022, par des inconnus à Bouna, soit trois jours après un acte similaire dans la même ville du Nord-Est ivoirien, où deux véhicules administratifs avaient été incendiés dans la nuit du vendredi 19 août 2022 au samedi 20 août. Il s’agit cette fois de véhicules de particuliers. Ils ont été incendiés sur trois sites différents à Limamso, le même quartier où a eu lieu les précédents incendies et à la même heure, à savoir vers 4h du matin. Trois ont été incendiés au quartier Limamso, un à Camarasso et un à Soukoulia. Les forces de défense et sécurité s’emploient à tracer les auteurs de ces actes et invitent les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. (Source : fratmat.info)

Mali : Coopération- Le Mali et l’Iran élargissent leur partenariat

Selon le Journal du Mali, dans le cadre de sa participation à la première session de la commission mixte de coopération entre le Mali et l’Iran, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Dr. Hossein Amir Abdollahian a effectué, pour son premier déplacement en Afrique, une visite de travail de 48h au Mali, du 22 au 23 août 2022.

Rdc : Epidémie- Le gouvernement confirme un cas d'Ebola

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé un nouveau cas de maladie à virus Ebola (Mve) dans l'est du pays, sur lequel les autorités sanitaires enquêtaient depuis la semaine dernière, affirme le mardi 23 août le ministère congolais de la Santé. (Source : Rfi)

Tchad: Dialogue national- La société civile organise une veille permanente

Après la cérémonie d’ouverture samedi dernier et un report de quelques jours, les travaux du dialogue national inclusif et souverain doivent redémarrer ce mercredi 24 août dans l’après-midi. Jusqu’à la fin de la semaine, les participants vont d’abord s’atteler à mettre en place les instances du dialogue, avec l’adoption d’un règlement intérieur et l’installation d’un présidium. Parmi les quelque 1 400 participants, on compte des organisations de la société civile. Elles ont déjà pris des dispositions pour effectuer une veille permanente de ce dialogue, afin de faire entendre en temps réel leurs propositions pour la suite de la transition. (Source : Rfi)

Cameroun: Commission économique pour l’Afrique- La Sga annonce sa démission

Le Dr Vera Songwe a annoncé lundi sa démission en tant que Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (Uneca) lors d'une réunion virtuelle pour les employés et les partenaires de la Cea. (Source: Actucameroun)