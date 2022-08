Madagascar: Les évêques s'indignent d'un don du couple présidentiel pour les JMJ

Une polémique a émergé au sein de l'Eglise catholique. En cause, le don de la présidence aux pèlerins des JMJ (Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront du 30 août au 4 septembre), de kits de couleur orange, soit la couleur du parti présidentiel. Une opération séduction très critiquée, alors même que les liens de l'Eglise catholique avec le pouvoir exécutif ont toujours été étroits, rappelle l'historienne Lucile Rabearimanana.

Accusation de récupération sur les réseaux sociaux et parmi les fidèles, les réactions fusent depuis deux jours devant les 30 000 kits composés de gourdes et sacs de couleur orange, soit la couleur du parti au pouvoir.

Ces kits ont été offerts par le couple présidentiel aux pélerins des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un tel don est fait pour les JMJ. En mai, Andry Rajoelina avait aussi fait don d'un pick-up.

Dans les journaux de la Grande île, le coordonnateur de l'événement calme le jeu et déclare qu' " il s'agit d'un don offert par l'Etat et nous l'acceptons en tant que tel " et que l'événement ne sera pas politisé.

Pour Lucile Rabearimanana, historienne spécialisée en histoire politique contemporaine, l'Eglise catholique et exécutif à Madagascar ont toujours été très proches à cause de l'influence sociale de l'Eglise sur l'électorat. Et ce, depuis la fin du XIXe siècle, grâce notamment aux financements de dispensaires dans les Hautes-Terres.

C'est donc plutôt l'Etat qui traditionnellement va chercher le soutien de l'Eglise. D'après Lucile Rabearimanana, ce don de kits n'est donc pas anodin. C'est selon elle une stratégie assez claire pour montrer que l'exécutif est proche des catholiques, signe d'une entente officieuse à un un peu plus d'un an des élections. Mais qui n'est pas au goût de l'opinion publique, car trop ostentatoire.