Ile Maurice: Politique - Mobilisation tous azimuts

Les élections générales ne sont pas "derrière la porte", pourtant la scène politique est en ébullition. Le Premier ministre est en pèlerinage à travers l'île dans le cadre du 40e anniversaire du Mouvement socialiste militant qui ne sera célébré... que l'année prochaine. Dans les différents congrès, il tire à boulets rouges sur Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. Les choses aussi bougent du côté de l'opposition.

Paul Bérenger qualifie les propos de Pravind Jugnauth d'imbécillités

Le rapprochement de l'opposition parlementaire semble ne pas être au goût de Pravind Jugnauth. Le Premier ministre critiquait à peine le leader du Parti travailliste (PTr), mais depuis que le leader des Rouges s'est rapproché du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Pravind Jugnauth cible Navin Ramgoolam. De plus, les attaques du leader du MSM contre Paul Bérenger deviennent de plus en plus virulentes. Sollicité par l'express, Paul Bérenger a répondu à ces attaques. "Ki sannla pou krwar so bann imbesilité!"

Lors du congrès du Mouvement socialiste militant (MSM) à Rose-Hill, lundi soir, le leader du parti soleil a fait des allégations à peine voilées contre le leader des Mauves. Il a d'abord reparlé d'un chèque venant de la British American Investment que le MMM aurait encaissé pour ensuite défier le leader du MMM. "Paul Bérenger dit toujours 'latet ot, lamin prop'. Mo kapav dir ou dan mafia lékours, ki finasman finn gagné. Avek kisann-la finn gagn finansman apré vinn déklar lamin prop. Sé enn kestion ki mo poz li." Par la suite, il a reparlé des relations entre Paul Bérenger et Jean-Michel Giraud.

L'entente de l'Espoir prépare un congrès commun

Les leaders de l'entente de l'Espoir composée du PMSD, du MMM et le Rassemblement Mauricien se rencontrent aujourd'hui. Cette réunion, précise Paul Bérenger, n'a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt leur rencontre hebdomadaire. D'ailleurs, il a eu une réunion avec Nando Bodha alors que Xavier-Luc Duval était en mission à Rodrigues lundi. Lors de la rencontre de ce matin, les trois leaders devraient préparer la tenue de leur premier congrès commun prévu le 3 septembre dans la région de Vacoas.

Les trois leaders devraient également passer en revue l'actualité politique. Nous ne sommes pas en mesure de dire si Paul Bérenger a cherché des éclaircissements auprès de Nando Bodha après que celui-ci a déclaré que l'entente de l'Espoir doit être la locomotive dans n'importe quelle alliance. D'ailleurs, lors de sa conférence de presse samedi, Paul Bérenger a annoncé que le sujet du primeministership sera discuté en temps et lieu, tout en ajoutant que Nando Bodha peut avoir son opinion. Il a aussi déclaré qu'ils allaient travailler ensemble pour renforcer l'entente de l'Espoir.

Par ailleurs, des proches de Nando Bodha affirment que le parti se consolide également en recrutant des partisans dans différentes régions de l'île. D'ailleurs, il lance son bureau régional dans la circonscription no 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes, demain.

Xavier-Luc Duval à Rodrigues

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, est rentré de Rodrigues, hier. Il a rencontré le chef commissaire et son adjoint, Johnson Roussety et Franceau Grandcourt, ainsi que le commissaire au Tourisme, Alain Wong So. Il en a aussi profité pour rencontrer l'état-major du PMSD Rodrigues, dont Louis-Ange Perrine, le commissaire de l'Agriculture, et Vincent Perrine, le président des Bleus à Rodrigues. "C'était une visite de courtoisie six mois après les élections régionales. J'ai eu des échanges avec les membres du gouvernement régional face aux nombreux défis auxquels ils font face. Il leur faut une économie durable, un tourisme de qualité et surtout régler le problème de l'eau. L'agriculture et l'élevage peinent à décoller à cause du manque d'eau. J'ai eu beaucoup d'échanges avec la population également", déclare Xavier-Duval.

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, était également à Rodrigues pendant le week-end pour l'inauguration de deux centres de santé et pour planifier un plan de travail afin de sensibiliser les Rodriguais à l'hépatite C. Le PM va s'y rendre aussi.

Mobilisation au PTr et au Reform Party

Le PTr organise également des réunions chaque soir dans différentes circonscriptions de l'île depuis la semaine dernière. À titre d'exemple, Shakeel Mohamed et Ehsan Juman seront à Cité Martial, ce vendredi soir. Ces réunions consistent à mobiliser les partisans rouges en marge du congrès annuel du PTr qui se tiendra dimanche à Trianon. Outre les élections de nouveaux membres au comité exécutif, il est attendu que Navin Ramgoolam y donne la réplique à Pravind Jugnauth.

Toujours ce dimanche, le Reform Party de Roshi Bhadain tiendra un congrès à Mahébourg. C'est sa première sortie congrès après le divorce entre son parti et l'entente de l'Espoir. Le leader de ce parti explique que le but de cet événement est d'expliquer à la population la vision du Reform Party. "Nous commençons dans le Sud. Nous ciblons les circonscriptions 11 et 12 ce dimanche. Nous voulons expliquer à la population, surtout aux jeunes, les changements que nous comptons apporter au système. Comme nous attendons une grosse foule pour ce dimanche, nous allons montrer aussi à la population comment le parti a évolué", explique-t-il.