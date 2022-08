Cote d'Ivoire: Sandégué - Une association récompense 40 meilleurs élèves

L'association "Filles à l'école et solidarité" a célébré la journée de l'excellence, le dimanche 14 août 2022 à Sandégué, région du Gontougo.

Selon Ouattara Aminata, présidente de l'association "Filles à l'école et solidarité", cette journée d'excellence vise à récompenser les élèves qui ont réussi avec brio à l'examen du Certificat d'Études Primaires et Élémentaires (Cepe) session 2022. " Ce sont 40 filles issues de l'association qui ont reçu l'examen d'entrée en 6è. Sur les 40 filles, 20 ont été meilleures du département de Sandégué. C'est un travail à encourager et à féliciter ", a-t-elle déclaré.

Ainsi, pour permettre à ces élèves d'entamer leurs études secondaires, elle leur a fait des dons de livres, de cahiers, de matériels didactiques. À cette occasion, Ouattara Aminata a exhorté les parents d'élèves à suivre le cursus scolaire de leurs enfants et à s'investir dans la scolarisation de la petite fille. " Nous avons sensibilisé les parents à la scolarisation des petites filles dans la zone parce que le défi n'est pas encore gagné. Beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire ", a-t-elle dit avant de préciser : " Mes activités ne doivent pas avoir de connotations politiques. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion de toutes les instances pour que l'effort qui a été entamé puisse continuer et donner des résultats escomptés ".

Notons que cette journée s'est soldée par un match de gala entre les jeunes filles.