Sénégal: Différend direction Expresso Sénégal et syndicat des travailleurs - Les deux parties ont trouvé une issue heureuse

Ouf de soulagement pour la trentaine d'agents d'Expresso Sénégal, licenciés par la direction de la dite établissement.

En clair, une entente a été trouvée dans le cadre du différend qui oppose la direction d'Expresso Sénégal et les agents regroupés autour du Syndicat des travailleurs, renseigne dans un communiqué les services du ministère de l'économie numérique et des télécommunications.

D'après la même source " cette issue a été obtenu à l'issu des séances d'échanges, d'écoute et de partage initiées par le ministre Yankhoba Diatara, ce mardi 23 août 2022 "

Ainsi, il en ressort au terme de ces séances d'échanges que : " la direction accepte de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents ; la direction accepte de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par les mesures et sanctions prises antérieurement ; les agents acceptent de cesser toute forme de contestation et de regagner leur poste ", indique la cellule communication du ministre Yankhoba Diatara.

De même, " les parties (Direction et agents) s'accordent à se retrouver autour de la commission mise en place à l'effet de trouver une solution consensuelle. Cette commission sera composée du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, du ministre du travail et du Dialogue social, de l'Artp, de la direction d'Expresso et du syndicat des travailleurs ", rapporte la note.

Se félicitant de l'esprit de dépassement des partis et de leur commune volonté de trouver une solution consensuelle, le ministre de l'économie numérique et de télécommunications a encore invité les parties à toujours privilégier le dialogue pour éviter les tensions et les crises dans leur collaboration ", conclut, le document des services du ministère.