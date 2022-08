Cote d'Ivoire: Très petites et moyennes entreprises- Une journée pour sensibiliser les acteurs industriels

Abidjan abrite le jeudi 25 Aout 2022, une Journée d'information et de sensibilisation à l'attention des Très petites et micro-entreprises (Tpme) industrielles de Côte d’Ivoire. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme, (Pacir2). Elle est organisée par l'Agence pour le développement et la Compétitivité des Industries de Côte d’Ivoire,(Adci).

Selon les organisateurs, cette journée vise une plus grande diffusion dudit programme et porter l’information auprès des acteurs concernés. Cette rencontre marque la quatrième édition et il s’agira concrètement pour l’équipe de l’Adci d’animer cet atelier d’information pendant une ½ journée. Le contenu portera principalement sur plusieurs points dont le programme et ses avantages et l’intérêt du diagnostic global de positionnement stratégique permettant de situer la Tpme dans son environnement. Rappelons que l’Union européenne a consenti au financement d’un programme régional d’appui à la compétitivité sur les ressources du Programme indicatif régional 11ème Fonds européen de développement, (Fed).

La composante nationale donc qui concerne la Côte d’Ivoire, de ce programme bénéficie d’une enveloppe de 9 millions d’euros soit 5,9 milliards de Fcfa destinée à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, au renforcement de leurs capacités à l'exportation d’une part, et à l’amélioration de l'environnement des affaires dans le cadre du Projet d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale d’autre part.