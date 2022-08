Cote d'Ivoire: Hébergement et Restauration CanFoot2023- Une mission d'inspection sur le terrain

Sur instruction du Ministre Siandou Fofana, une équipe de l'instance d’inspection et de contrôle de son Département ministériel est en mission dans 2 des 5 villes devant abriter la grand’messe du football africain, en janvier-février 2024. A - t-on appris le 23 Aout 2022, auprès du ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs à Abidjan.

Cette mission d’inspection et de contrôle des établissements de tourisme qui a cours au centre et au nord du pays, par l’Inspection générale du Tourisme avait pour objectif de ‘Vérifier l’existence et la validité des agréments, licences et autorisations d’exploitation, contrôler les équipements et installation de sécurité d’une part et vérifier le respect des mesures d’hygiène et de lutte contre la Covid-19 d’autres part’.

Aussi, il s’agissait d’apprécier les commodités et la qualité des services offerts à la clientèle. Entamée le 21 août, c’est le 28 août 2022 que s’achève ladite mission d’inspection et de contrôle technique des établissements d’hébergement et de restauration de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Can 2023 qui se déroulera en 2024) par les membres de l’Inspection générale, à Korhogo et Bouaké. Et ce, après avoir évalué, dans le même élan, le dispositif de San Pedro, avant, très bientôt, Yamoussoukro, les deux autres villes qui accueillent la Can avec Abidjan.

Forte de 6 agents assermentés du Tourisme et des Loisirs, cette mission prospective, au dire de l’Inspecteur général, Georges Boka-Bi, entend donner force de vie à l’adage selon lequel « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Ce en accord parfait avec les exigences de la Confédération africaine de football (Caf), ainsi que de la Fifa et dans la claire vision de la stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire » qui rime avec qualité de service aux standards internationaux, afin d’établir la destination ivoirienne dans le leadership africain de premier plan. Et dont cette grand’messe du foot constitue un test « grandeur-nature ».

Tout est passé au peigne fin, indépendamment des visites de terrain du Comité d’organisation (Cocan), institution à laquelle est partie prenante l’administration du Tourisme qui en assure, à juste titre, la Commission « Hébergement et Restauration ».