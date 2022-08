Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Des recommandations attendues en faveur des enfants de rue

Un atelier s'est ouvert à Brazzaville, le 23 août, dont les résultats permettront au gouvernement de mieux orienter ses actions en vue d'améliorer la situation des enfants de rue, victimes de traite et de violences. La validation des rapports d'études sur les enfants en situation de rue, de mobilité, victimes de traite et violences basées sur le genre est en cours. " Les résultats et les recommandations devront permettre de disposer des informations actualisées indispensables à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies en faveur des enfants vulnérables ", a déclaré la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, à l'ouverture de l'atelier de validation en présence des ministres chargés de l'Enseignement technique ; de l'Enseignement général ; de la Promotion de la femme ; la Justice...

Ces études sur les enfants en situation difficile ont été réalisées à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie dans le Niari, à Nkayi dans la Bouenza, à Sibiti dans la Lekoumou, à Ouesso, à Pokola dans la Sangha, à Impfondo, à Betou dans la Likouala.

Selon la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Chantal Umutoni, ces études, en cours d'analyse pour validation, constituent une mine d'informations pour des interventions programmatiques, stratégiques et opérationnelles adaptées aux besoins des enfants en situation difficile.

" Si nous tous ici : gouvernements, partenaires techniques et financiers, société civile, n'accélérons pas la mise à l'échelle des interventions pour promouvoir et protéger les droits des enfants au Congo, nous ferons face à une génération d'adultes traumatisés et blessés avec des comportements déviants ", a-t-elle déclaré.

La diplomate onusienne a, par ailleurs, assuré que l'Unicef, qui a déjà apporté sa contribution dans la réalisation de ces études continuera à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations qui en découleront et toute action nécessaire pour mettre fin aux violences et toute forme d'abus à l'égard des enfants.