Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2022 - Les cinq lauréats primés

La 3e édition de la soirée du mérite pontenegrin dénommée Ponton Awards 2022 a rendu son verdict, le 21 août, au Centre d'affaires Le Rocher des Ages, avec la distinction des différents lauréats. Ponton Awards distingue les pontenegrins qui s'illustrent au cours de l'année dans les différentes catégories en lice, à savoir Excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social, et la passion; Engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement; Excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion); Les Modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création et Les Sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques.

Depuis trois ans, l'agence Prescom Media organise cette activité qui valorise l'excellence locale avec pour crédo "Vos actions ne seront plus ignorées". En cette année du centenaire de la ville de Pointe-Noire, Ponton Awards s'impose comme un évènement majeur dans la ville et permet aux valeurs de s'exprimer à travers les réalisations, les activités, les produits et services" C'est un évènement singulier pour des valeurs plurielles ", a dit Gildas Bakala avant de remercier tous les partenaires et bénévoles qui contribuent à son rayonnement.

La mairie de Pointe-Noire soutient l'activité qui, en cette année du centenaire, apporte son auréole pour que la ville brille de mille feux, a renchéri Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio culturel du députémaire de la ville de Pointe-Noire.

Près de 1600 votants ont été recueillis par le comité d'organisation que dirige Gildas Bakala. Des votes transmis aux membres du jury placés sous la houlette de Me Philippe Gervie Bassintsa, avocate au barreau de Pointe-Noire, présidente du jury qui avec les quatre autres membres se sont prononcés en toute transparence et impartialité.

Ainsi, dans la catégorie Engagement jeunesse, Roselyne Aissi, entrepreneur, styliste et fondatrice de la plateforme Koteya, CG spécialisée dans la création des contenus autour des sujets de parentalité et d'éducation et sur la création de jeux ludiques a été couronnée.

Dans la catégorie Excellence sport, Astrid Mikoko, gymnaste artistique et rythmique congolais a été distinguée tandis qu'en catégorie Modèles artistiques, Liocruss Galiu, styliste, propriétaire de la marque Liocruss styl Design, promoteur et directeur artistique du festival de Mode Le Rimo s'est illustré.

En catégorie Excellence entreprenariat, Bio Charbon Wumela qui travaille dans la valorisation des déchets biomasses d'origine végétale des ménages, des agriculteurs et des administrations en produisant le biocharbon a reçu l'assentiment du jury alors qu'en catégorie sociétés culturelles, le musée Cercle africain a reçu le trophée.

Les prix hors-catégories ont été remis à la Société Congo Yaourt et à la société Regal pour leur apport incommensurable à la réussite de l'événement.

Les lauréats en plus du trophée et du diplôme ont reçu divers bons d'achats, des chèques cadeaux, des cartes cadeaux, des espaces promotionnels à NTI Media pour leur visibilité.