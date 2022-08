Cote d'Ivoire: Une gauche plus que jamais morcelée

Jusqu'à une date récente, la gauche ivoirienne était incarnée par le Front populaire ivoirien (FPI) et avait pour leader incontesté et incontestable, Laurent Gbagbo.

Depuis peu, ce n'est plus le cas. Le royaume de l'ex-chef d'Etat s'est effondré comme un château de cartes. Le Woody de Mama n'est plus le seul maître à bord de ce navire. Plusieurs de ses ex-lieutenants ont décidé de voler de leurs propres ailes. Affi N'guessan d'abord, son épouse Simone Gbagbo ensuite et probablement son homme de main, Charles Blé Goudé. Le premier a contraint Laurent Gbagbo à quitter le Front populaire ivoirien (FPI) dirigé aujourd'hui de main de maître par Affi N'guessan, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo de 2000 à 2002. A son corps défendant l'ex-chef d'Etat a dû quitter cette formation politique qui l'a révélé aux yeux des Ivoiriens en 1990 et qui l'a aidé à accéder au pouvoir d'Etat en 2000, dans des conditions que lui-même qualifie " de calamiteuses " et de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2010.

Des entrailles de cette formation politique et pour éviter, selon lui, un long procès, Laurent Gbagbo a créé le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), le dimanche 17 octobre 2021. Pour l'ancien président, la création de ce parti avait pour but de vider le FPI de tous ses militants qui étaient censés le suivre dans sa nouvelle aventure en laissant " l'enveloppe vide " à Affi N'guessan. Malheureusement pour lui, la mayonnaise a du mal à prendre. Le nom de Laurent Gbagbo n'a pas suffi pour vider le FPI. Au contraire, de nombreux cadres continuent de faire confiance à Affi N'guessan. Quand Laurent Gbagbo peine à remplir son enveloppe. Au point où la 1ere édition de la fête de renaissance qui, selon le PPA-CI, célèbre le combat et la résistance des peuples africains, prévue pour les 17 et 18 juin 2022 et qui devrait être un prétexte pour faire une démonstration de force, est reportée au 31 mars 2023. Car de sources bien introduites, les militants ne manifestaient pas d'enthousiasme autour de l'évènement comme ils trainent les pieds pour se faire enrôler sur les fiches d'adhésion.

Comme un malheur n'arrive jamais seul, voici que Simone Gbagbo vient d'officialiser sa rupture politique avec Laurent Gbagbo. Depuis le samedi dernier, le Mouvement des générations capables (MGC) est devenue une formation politique. Il est présidé par l'ex-députée d'Abobo. Cela marque de façon définitive le divorce politique entre les deux anciens complices. Qui, au-delà d'être époux, étaient avant tout des camarades de lutte. Ensemble ils ont contribué à la naissance du FPI, l'ont porté à bout de bras pour le conduire au pouvoir d'Etat. Désormais entre les deux, c'est la guerre ouverte. Simone Gbagbo a décliné poliment l'offre de son époux de le rejoindre au PPA-CI. Elle veut voler de ses propres ailes.

" Nous sommes lancés. Et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la Côte d'Ivoire nouvelle... Que vraiment nous soyons tous éternellement unis, victorieux, combatifs, entreprenants, lancés comme une vague de la Mer qui déménage tout sur son passage ", a-t-elle déclaré samedi dernier.

Tout comme le PPA-CI et le FPI, le parti de Simone Gbagbo est progressiste. C'est un courant politique fortement ancrée dans la social-démocratie. C'est, en d'autres termes, un parti de gauche. Son terrain de chasse sera bien évidement celui de ses anciens camarades du FPI, comme en témoignage la présence à ses côtés du ministre Lazare Koffi Koffi qui a participé à deux gouvernements de Laurent Gbagbo. Il fut également secrétaire national du FPI chargé des relations avec les partis politiques, les syndicats et les organisations de masse. Il a par ailleurs dirigé la campagne du candidat Gbagbo dans le département d'Aboisso, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.

Ont également suivi l'ancienne première dame, Émile Guiriéoulou (ex-ministre de l'Intérieur), élu député de Guiglo lors des dernières législatives de mars ; Thomas N'Guessan (ancien ministre de l'Enseignement supérieur) ; Richard Kouamé Secré (ex-ministre du Tourisme) ; Gervais Boga Sako, le militant des droits de l'Homme ; Maurice Kipré Digbeu et Tapé Kipré, ancien vice-président chargé des élections au Front populaire ivoirien. Tous ses hommes "forts" du FPI ont refusé de suivre Laurent Gbagbo. En attendant le positionnement de Charles Blé Goudé qui est en train de prendre ses distances avec Gbagbo, ses émissaires étaient présents aux assises du MGC, il n'est pas exagéré de dire que le FPI s'est brisé en plusieurs morceaux. La gauche ivoirienne est en perte de vitesse du fait de ses divergences. Une situation qui désoriente les militants dont beaucoup ont décidé d'observer de loin cette guerre que se livrent des camarades de lutte d'hier.