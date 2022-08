Afrique: Chine-Afrique - Pékin annule des prêts sans intérêt à 17 pays

Accusée d'entraîner les pays africains dans " le piège de la dette ", la chine tenterait de soigner son image en Afrique dans un contexte de rivalité avec les puissances occidentales. Pékin envisage d'annuler 23 prêts sans intérêt arrivés à échéance en 2021, à 17 pays africains, a annoncé le chef de la diplomatie, Wang Yi, sans préciser le montant, convaincu que " l'amitié Chine-Afrique résistera à toutes les épreuves, qu'il s'agisse de vents ou de tempêtes. Elle continuera d'être l'épine dorsale de la coopération Sud-Sud et un bel exemple dans les relations internationales ", et que Pékin continuera à fournir une aide alimentaire, économique et militaire à l'Afrique, et à soutenir l'Union africaine (UA) dans ses efforts pour rejoindre le G20.

Il a condamné la " mentalité de guerre froide à somme nulle de l'occident " et a proposé la mise en place d'une " coopération multipartite avec l'Afrique qui apporte des résultats gagnant-gagnant ". Wang Yi est convaincu que " l'Afrique accueillerait favorablement une coopération mutuellement bénéfique pour le bien-être des populations, et non une rivalité entre grandes puissances pour des gains géopolitiques ".

La Chine est le premier créancier bilatéral de l'Afrique

La Chine est le premier créancier de huit pays africains éligibles à l'initiative de suspension du service de la dette (DSSI), selon Green Finance & Development Center, un think tank basé à Shanghai. Ainsi, la Chine détient 55% de la dette de Djibouti, 42% du Congo et 34% de l'Angola. Elle est le premier créancier de la Guinée (32% du stock total de la dette), les Comores (31%), le Cameroun (29%), la Zambie (25%) et le Togo (24%).

Depuis 2000, Pekin a prêté 150 milliards de dollars aux pays africains, selon le Global development policy center de l'Université de Boston et la China Africa research initiative de l'Université Johns-Hopkins. Elle est accusée régulièrement par des ONG et certains pays occidentaux d'utiliser le " piège de la dette " pour exercer une influence sur ses partenaires africains, voire pour les obliger à céder le contrôle de certains actifs précieux, lorsqu'ils ne peuvent plus rembourser.

Néanmoins, une étude datant de juin, de deux chercheurs occidentaux, Nicolas Lippolis de l'Université d'Oxford, et Harry Verhoeven de l'Université de Columbia, a conclu que les créanciers privés occidentaux sont le principal moteur de l'accumulation des stocks de dettes en Afrique depuis 2004, malgré que la Chine demeure le premier créancier bilatéral du continent.

En 2020, la Chine a soutenu le plan d'allègement de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres de la planète, en acceptant de différer le remboursement de 5,7 milliards de dollars de dette entre mai 2020 et décembre 2021, après le sommet Chine-Afrique sur la Covid-19. Les nations africaines les plus touchées par la pandémie ont également bénéficier d' une prolongation de la période de suspension de la dette.

Début août, Pékin a également accepté une restructuration de la dette de la Zambie, et invité les créanciers privés de ce pays à " s'engager sans délai " à négocier un allégement de la dette " à des conditions au moins aussi favorables ", exhortant les institutions financières chinoises à tenir des " consultations amicales " avec les nations africaines " pour mettre au point des arrangements pour des prêts commerciaux avec des garanties souveraines ".

le président chinois, Xi Jinping, a soutenu que son pays " travaillera avec l'ONU, l'OMS et d'autres partenaires pour aider l'Afrique à répondre à la Covid-19, et le fera d'une manière qui respecte la volonté de l'Afrique " et ces pays seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccinanti-covid-19 fabriqué en Chine.