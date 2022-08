Tunisie: Fausses vérités et vrais mensonges !

LES réactions américaines face à ce qui se passe un peu partout dans le monde sont parfois mystérieuses. Elles sont énigmatiques. Etranges même. Au-delà de l'ingérence, des attitudes et des prises de position curieuses et pour le moins dénuées de sens et de réalisme, c'est essentiellement la manière avec laquelle l'administration américaine catalogue un régime politique comme étant démocratique ou non qui désole autant qu'elle inquiète !

Pareil sentiment se manifeste particulièrement lorsqu'un jugement anodin risque de compromettre les relations diplomatiques, le capital confiance, mais aussi et surtout la liberté, l'indépendance et la souveraineté des pays.

Cela prend des proportions encore plus incompréhensibles lorsque des positions prennent forme et se durcissent sans vraiment prendre en considération la réalité et la spécificité des pays, comme le fait d'être influencé par les fausses vérités et les vrais mensonges colportés par des parties connues pour leur appartenance politique, ainsi que la campagne de dénigrement qu'elles ne cessent de mener. Des parties en Tunisie qui se lamentent encore sur la dernière décennie marquée tout particulièrement par les détournements de fonds et le pillage des services publics. Autant elles en avaient profité, autant ces parties cumulent les manquements à tous les niveaux.

Le communiqué de l'ambassade américaine dépasse le débat autour des principes de la démocratie, du respect des droits et des libertés fondamentales. Le mal est beaucoup plus profond que cela. Il touche aux racines d'une politique de deux poids deux mesures ! Sinon que dire alors du respect de la souveraineté des Etats, de l'égalité entre eux et du principe de la non-ingérence tels que consacrés par la Charte des Nations unies ? Ou alors en a-t-on fait quelque chose de désincarné ? Quelque chose dont certains pays sont exempts ?

Ainsi, les membres d'une délégation du Congrès américain en visite en Tunisie s'inquiètent pour le processus démocratique tunisien. Ils insistent sur " l'importance d'une justice indépendante et d'un parlement actif et efficace pour rétablir la confiance des Tunisiens en le système démocratique ".

Cette figure typique d'arguments injustifiés et toutes les fausses vérités qui s'y rattachent trouvent écho auprès des parties qui, dans leur " combat politique ", en appellent à l'étranger et se plient à toutes sortes d'ingérences étrangères. Ce phénomène nous amène à constater que les dérives ne sont plus une affaire marginale, mais qu'elles font désormais système auprès des parties dont la " logique " des excès a atteint aujourd'hui son paroxysme. Une " logique " qui ne respecte ni l'indépendance de la Tunisie, ni la souveraineté du pays. L'on sait comment tout cela a commencé et l'on devine encore plus comment cela va finir...