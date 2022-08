Tunisie: L'EST entame aujourd'hui un stage à Djerba - Deux tests au menu !

Les "Sang et Or" affronteront l'US Ben Guerdane, après-demain, et l'US Tataouine, le 1er septembre.

Nabil Maâloul et ses hommes attaquent aujourd'hui la deuxième phase de préparation, en prévision de la nouvelle saison, en mettant le cap sur l'île de Djerba pour y effectuer un stage qui se prolongera jusqu'au 2 septembre.

Deux matches amicaux sont au menu du rassemblement de Djerba. Le premier match aura lieu, après-demain, contre l'US Ben Guerdane. Le second test amical, contre l'US Tataouine, clôturera le stage et aura lieu le 1er septembre.

Pour rappel, l'EST a disputé deux matches amicaux durant sa première phase de préparation contre le CR Belouizdad et la JS Saoura. Les deux rencontres ont été ponctuées par autant de victoires sur le même score (1-0). Ces deux tests ont été l'occasion pour que deux nouvelles recrues se mettent en évidence. Riadh Ben Ayed a offert la victoire à l'EST devant le CR Belouizdad. Contre la JS Saoura, c'était au tour de Moataz Zaddem de signer le seul but de la rencontre.

Un remue-ménage suivra...

Le rassemblement de Djerba sera décisif pour au moins six joueurs, si ce n'est huit. En effet, le staff technique compte alléger l'effectif senior de 6 à 8 joueurs après le retour de l'équipe de Djerba.

Deux options s'ouvriront pour les joueurs qui quitteront l'effectif des seniors au lendemain du rassemblement de Djerba, soit ils retournent chez l'élite pour ceux qui y étaient, soit ils quittent le club sous forme de prêt.

Koffi à Soliman

Toutefois, Nabil Maâloul n'a pas attendu le stage de Djerba pour commencer à faire le ménage, d'autant qu'il fallait libérer de la place pour les recrues venues d'ailleurs. Après Anayo Iwuala, prêté pour une saison au CR Belouizdad pour libérer une place d'étranger, c'est au tour de David Koffi de quitter le Parc B sous la même forme.

Koffi n'ira pas très loin, puisqu'il passera la saison prochaine à Soliman.

Alléger l'effectif pour gagner des places d'étrangers, en cédant les joueurs sous forme de prêt, est une bonne stratégie étant que l'EST pourra récupérer aussi bien Iwuala que Koffi, deux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps, la saison dernière, sous la houlette de Radhi Jaïdi. Nabil Maâloul, lui, a préféré ne pas prendre de risques en investissant dans des joueurs confirmés, comme Riadh Ben Ayed et Mohamed Abou Zrayeq, notamment.

Cela dit, le staff technique devra axer l'essentiel de son travail lors des prochains jours sur le volet tactique, tout en continuant à accorder de l'attention à l'aspect physique, étant que l'arrivée des nouvelles recrues s'est faite progressivement.

Il faut bien mettre tout le monde sur le même niveau, en termes de condition physique.

En ce qui concerne la troisième et dernière phase de préparation, le staff technique devra programmer d'autres sorties amicales au mois de septembre afin d'effectuer les tout derniers réglages.