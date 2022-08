Ile Maurice: Mauritius College - Le manager Benysingh Rajmun suspendu avec effet immédiat

Il avait été la cible de plusieurs critiques durant son passage au collège en tant que manager, dans le sillage de la polémique récente d'allégations de propos racistes à l'encontre d'un élève.

Le manager du Mauritius College, Benysingh Rajmun, a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat, hier. Il crie à l'injustice et précise qu'on l'a mis à la porte parce qu'il s'est absenté vendredi dernier. "C'est injuste. On m'a suspendu avec effet immédiat hier car l'école me reproche de m'être absenté le vendredi 19 août. Chose totalement fausse. J'étais bien au collège vendredi. Les élèves et même les enseignants peuvent le confirmer", explique Benysing Rajmun, qui ne compte pas baisser les bras.

Nostalgique, il se remémore la conférence de presse, après des allégations de propos racistes, où il avait annoncé qu'il allait implémenter des changements au collège. "En huit mois, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais faire. Ça, les élèves peuvent le dire. J'invite ceux qui le souhaitent à enquêter et ils verront les différents engagements que j'avais pris pour changer et améliorer le collège.

Maintenant, on m'a suspendu. Suspension qui signifie que je dois arrêter d'opérer. Comment continuer ce travail que j'avais commencé ? Il faut le dire, je pouvais avoir des idées mais comment les mettre en place si l'école ne veut pas investir ? Si les propriétaires ne vont pas investir ? J'avais les mains totalement liées." Benysingh Rajmun compte rendre publics des documents dans lesquels il explique les différents soucis auxquels l'établissement fait face. Il espère lever le voile sur la vérité.

Du côté du collège Mauritius, c'est une tout autre histoire. À travers son représentant juridique et avoué, Me Narendra Appa Jala, la direction explique que la suspension de Benysingh Rajmun est due à un non-respect du contrat qui le liait à l'école. Une lettre a été adressée hier à l'ex-manager dans laquelle on lui a reproché son absence au collège le vendredi 19 août, de 8 h 45 à 13 h 15. Me Appa Jala précise que Benysingh Rajmun aurait porté diverses accusations contre l'établissement. Ce dernier ne compte pas de son côté s'arrêter là et envisage de rencontrer son avocat pour des poursuites judiciaires.