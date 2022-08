Ile Maurice: La fierté selon Erik Ten Haag

Contre Liverpool, on aura besoin d'un miracle. (... ) Si Liverpool vient motivé pour ce match comme ils n'ont pas gagné leurs deux premiers matchs, alors ils vont nous démolir." Cette déclaration de Patrice Evra, ancien capitaine de Manchester United, sur bet- fair, en dit long sur l'état d'esprit des partisans des Red Devils avant d'affronter Liverpool lundi soir.

Après le 'bol 5' et le '4less' de la saison dernière, allez savoir à quel menu ils allaient être mangés au coup d'envoi ! Pourtant, mardi matin, le mood des supporters a opéré un virage à 180 degrés. En 90 minutes, Erik Ten Haag a rendu une chose à tous les Mancuniens de la planète : leur fierté. L'humiliation de Brentford (4-0), une semaine plus tôt, avait fait mal, très mal à tous les aficionados du club d'Old Trafford et seule une belle victoire contre un monument comme le Liverpool FC pouvait redorer leur blason en un claquement de doigts.

A la Thanos. United déchaîné, Liverpool submergé. MU qui presse tout azimut. Le grand Virgil Van Dijk qui se fait engueuler par James Milner ! Pince moi je rêve... Le cauchemar qui hantait le Théâtre des rêves a changé de victime. Et d'un coup, la paire Maguire-Shaw qui semblait sortir tout droit d'un sketch de Mister Bean se trans- formait en duo indestructible sous la casaque Marti- nez-Malacia. Deux joueurs inspirés et inspirants qui ont instillé à toute l'équipe l'art du combat et la redé- couverte de l'expression 'mouiller le maillot'.

Dès lors, tous les Avengers remettaient leurs costumes de super-héros, Marcus Rashford redevenant ce gamin éblouissant qui s'était perdu en route depuis trop longtemps et Jadon Sancho refaisant ce pourquoi il avait été pris au Borussia Dortmund. Les buts de ce duo inattendu ont suffi à mettre K.-O un Liverpool sur des béquilles, qui paye peut-être le contre-coup des déceptions de son quadruplé manqué en fin de saison dernière. Neuf joueurs étaient à l'infirmerie début août... .

Après leur saison fantastique, les Scousers ont un coup de mou et Ten Haag a su en profiter. Six buts à un en deux confrontations. Pep Guardiola et Jürgen Klopp sont venus en Premier League avec une philosophie et ont eu le temps de l'appliquer dans leur club respectif pour les excellents résultats que l'on connaît. Erik Ten Haag réussira-t-il là où Van Gaal, Mourinho and co ont échoué depuis le départ de sir Alex en 2013 ?

Manchester United ne deviendra pas l'Ajax Amsterdam en un tour de main, mais son projet de jeu a le mérite d'être intéressant, du moment qu'il impose sa patte à lui, comme lundi soir. Harry Maguire, l'homme qui valait 80 millions n'a plus de jokers, tout comme Cristiano Ronaldo n'aura pas de passe-droit.

Aucun joueur ne peut être plus grand que Manchester United, tout CR7 qu'il est. A lui de se racheter une conduite puisqu'il ne trouve pas de porte de sortie et qu'Antho- ny Martial semble être redevenu un joueur de foot. Les deux décisions fortes du technicien batave ont eu une conséquence directe sur la belle victoire de Man Utd sur Liverpool, 2-1, lundi.

Rendre fier le peuple mancunien en jouant avec fougue. Un senti- ment qu'on avait presque oublié à Old Trafford. C'est l'acte 1 de la mission du manager néerlandais. La route est longue mais Lisandro Martinez, déjà comparé à Nemanja Vidic, a montré l'état d'esprit qu'il faudra pour remonter la pente. La suite s'annonce palpitante avec un certain Casemiro dans l'entrejeu. Next please !