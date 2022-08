Madagascar: Analavory - Un gendarme et sa femme blessés dans un accident

Un accident de la route impliquant une voiture 4X4 et un taxi-brousse s'est produit à Analavory. Un gendarme et son épouse ont été grièvement blessés. Les deux souffrent de plusieurs fractures et ont leurs côtes cassées. Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Leur état est grave. Selon les informations, la conductrice de la voiture 4X4 a voulu éviter un nid-de-poule, puis elle a perdu le contrôle de sa voiture.

Sa voiture a violemment heurté un taxi-brousse venant en sens inverse. "Vu les circonstances et le choc, les conséquences de cette collision auraient pu être bien plus dramatiques !", rapporte une source proche du dossier. Les pare-chocs des deux voitures sont très endommagés. La conductrice s'est aussitôt arrêtée en état de choc. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui a pu l'empêcher de maîtriser sa voiture au moment du drame.

L'état des routes dans le pays se dégrade de plus en plus. L'on ne compte plus les nids-de-poule sur les routes nationales. La majorité des conducteurs n'ont pas de technique pour les éviter. " Des automobilistes font l'erreur de se laisser surprendre par les nids-de-poule et de tourner brusquement le volant pour chercher à les éviter alors que cette technique est potentiellement dangereuse à haute vitesse, comme sur l'autoroute. Non seulement le conducteur risque d'endommager sérieusement les roues et les suspensions, mais la voiture peut provoquer un accident, comme frapper un autre véhicule à la suite de la manœuvre de contournement ", explique un chauffeur de taxi-brousse, un habitué des routes nationales" Moi, je conseille aux automobilistes de rouler plus lentement et surtout de garder une plus grande distance avec le véhicule qui précède, de façon à se donner le temps de voir arriver les nids-de-poule et de bien réagir " a-t-il conseillé.