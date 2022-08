Ile Maurice: Allégations de Pravind Jugnauth - Le succès de Richmont grâce à... Kobita et Sanjiv Ramdanee

Le Premier ministre a posé pour la première fois de nouvelles questions à Sherry Singh, hier lors du congrès MSM, à Nouvelle-France. Il l'interrogeait sur une société appelée Richmont Capital Ltd. "Quel chiffre d'affaires avait réalisé cette compagnie entre 2009 et 2015 et à partir de 2015, lorsque Sherry Singh est devenu Chief Executive Officer de Mauritius Telecom ?" Il demande aussi qui est le directeur de cette compagnie.

Sherry Singh a tout de suite réagi à ces sous-entendus. Le plus ironique, c'est que le chiffre d'affaires de la société a augmenté après 2015 parce qu'elle s'est lancée dans l'immobilier. Et l'une de ses premières acquisitions l'a été auprès de qui ? Kobita Jugnauth et Sanjiv Ramdanee !

"The reason why Richmont Capital's turn-over increased was that they started business in property development in 2015", a déclaré l'ancien ami du couple premier-ministériel à l'express hier soir. Il a trouvé cette allégation "à l'image d'une personne qui a perdu le sens des réalités, qui divague".

"Il ose s'attaquer à la compagnie que dirige mon épouse alors qu'il aurait dû se taire sur ce plan. D'ailleurs, si le chiffre d'affaires de Richmont Capital Limited a augmenté, c'est parce que la compagnie est passée de consultancy à property development. Une des premières propriétés qu'on a achetées appartenait du reste à son épouse et à son beau-frère. Une transaction d'une vingtaine de millions pour un bâtiment se trouvant à Rose-Hill." Plus précisément, Varsha Singh a acheté leur bâtiment pour Rs 19 185 000 devant le notaire Beeharry Gunness en mars 2018.

Sous la ceinture

Avec son épouse Varsha, il a en effet fondé la société Richmont Capital qui propose du consulting en gestion, communication et outsourcing, écrivions-nous dans un portrait en 2015. Son épouse dirige la boîte et c'est lui qui s'occupe du consulting et, en parallèle, il gère les investissements de ses parents en Inde, expliquions-nous encore.

Pour en revenir au temps présent, Sherry Singh sait que Pravind Jugnauth "dit dans son cercle intime qu'il va me descendre cette semaine. Il veut aussi descendre des opposants, comme vous les journalistes. Toutes les compagnies que mon épouse dirige ont été assessed par les institutions. La Mauritius Revenue Authority a épluché tous nos comptes. N'a-t-on pas le droit de faire du business à Maurice ? C'est un coup bas, sous la ceinture contre mon épouse, je suis tellement en colère que je préfère me taire... pour l'instant".