Madagascar: Taxis moto ! Manifestation prévue ce jour, leur formalisation au cœur des débats

Le collectif des taxis-moto ont eu l'aval de la préfecture de police pour tenir une manifestation, ce jour, en roulant d'Anosizato vers l'axe Bypass.

Formalisation. Les taxis moto regroupés au sein du VMTM (Vovonan'ny Mpitatitra taximoto eto Madagasikara) veulent enfin exister légalement. Leur requête de régularisation vis-à-vis de la Commune Urbaine d'Antananarivo est jusqu'ici restée lettre morte. Déjà rejetée par le conseil municipal, la proposition de régulariser les taxis moto a encore de fortes chances d'être soumise à nouveau au même conseil municipal.

Ce jour, le VMTM prévoit de rouler sur une distance allant d'Anosizato au Bypass. Selon les initiateurs de cette démarche, entre 2500 à 3500 participants sont attendus pour manifester leur volonté de trouver une place au soleil.

Organisation et formalisation. " Les taxis moto sont bel et bien là et leurs services sont recherchés par les usagers. Personne ne peut dire le contraire. Cependant, nous avons besoin d'être dans la légalité avant de pouvoir gérer notre activité et d'encadrer au mieux ceux qui l'exercent ", plaident les conducteurs de taxis moto. Le président du VMTM, Fulgence Ramamonjisoa de préciser alors que cette démarche vise à manifester leur solidarité, à (dé)montrer leur utilité, et à trouver la voie vers la légalité, tout en asseyant les bases d'une organisation des acteurs dans le secteur d'activité. Plusieurs points restent à formaliser, notamment au niveau de l'uniformisation des deux-roues qui exercent l'activité, les uniformes et accessoires des conducteurs, pour ne citer que cela.

Profil type des clients. Exerçant dans l'illégalité depuis quelques années maintenant, les taxis moto exercent effectivement dans un secteur d'activité en plein essor. Visibles à tous les coins de rue, ils sont sollicités par les usagers pressés, dans une circulation étouffée, notamment aux heures de pointe. Le tarif appliqué tourne autour de 5000 ariary à 7000 ariary pour une course. Présents en nombre autour des quartiers administratifs et des zones commerciales, mais également autour des universités et des grands établissements hospitaliers, les taxis-moto n'ont pas trop de mal à trouver des clients. Le matin, les étudiants et les salariés des entreprises figurent parmi les profils type des clients habitués des taxis-moto. Généralement, ces clients sont essentiellement des jeunes, avec une majorité d'hommes.

Sécurité. L'activité reste, cependant, entourée de flous. Son caractère illégal étant un obstacle à toute initiative de réglementation, les dérives existent, notamment au niveau de la sécurité routière. Les excès de vitesse et les conduites dangereuses sont souvent dénoncés par les clients des taxis moto et les accidents sans aucune collision ni accrochage avec d'autres usagers des rues, ne sont pas peu nombreux, causant des chutes et des glissades dont les conséquences peuvent être dramatiques. Par ailleurs, la sécurité des usagers reste problématique, face aux cas de vols et d'agression perpétrés par des conducteurs de taxis-moto indélicats sur leurs propres clients.

Hygiène. De même, le problème d'hygiène reste à réglementer, notamment au niveau du casque destiné au client. Les plus habitués du service des taxis-moto préfèrent emmener leur propre casque afin d'éviter les contacts avec un casque à la propreté douteuse. Les risques d'attraper des maladies telles la teigne et d'autres maladies de la peau et du cuir chevelu, ou encore les maladies contagieuses telle la Covid-19. La possession d'un casque par le client reste cependant exceptionnelle et ne concerne que les clients qui ont recours aux services des taxis-moto de manière régulière.

Avec autant d'éléments qui restent à réglementer, la formalisation de l'activité de taxi-moto nécessite, de ce fait, un travail d'échanges et d'encadrement à la hauteur des attentes de tous les acteurs et bénéficiaires de l'activité.