Ile Maurice: Ancien DTN de Maurice - Jonathan Bru entraîneur de la réserve du Red Star FC

A 37 ans, Jonathan Bru continue sa reconversion en s'ancrant plus que jamais dans le giron du football en France. Il vient d'être nommé à la tête de l'équipe réserve du Red Star FC (club de National en France), après avoir été l'entraîneur principal des U20 la saison dernière.

Une nouvelle étape pour l'ancien footballeur pro, révélé au stade Rennais (vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003), ancien espoir de l'équipe de France, puis international et capitaine de la sélection mauricienne, pour accéder aux fonctions de directeur technique national (DTN) chez nous.

Jonathan Bru n'a pas peur des défis, lui qui a évolué au Portugal (à Coïmbra et Oliveirense) et en Australie (à Melbourne Victory) avant de passer de l'autre côté de la barrière, avec un rôle de cadre à Maurice. Détenteur du diplôme de manager général de club sportif, délivré par le Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges, il décide alors de rentrer en France.

Le natif de Neuilly-sur-Seine s'engage alors avec le club mythique de St-Denis, le Red Star FC, qui jouit d'une belle notoriété médiatique avec la présence d'anciens joueurs connus de la Premier League, comme le directeur sportif, Steve Marlet, et l'entraîneur, Habib Beye.

Travaillant en silence, Jonathan Bru a fait ses gammes. A la tête des U20 la saison dernière, Jonathan et son staff ont le mérite d'avoir brillé avec une deuxième place et un titre en Coupe du 93. "Outre ses bons résultats, Jonathan a également réussi sa mission de post-former les meilleurs joueurs de son effectif afin de les intégrer à la réserve, véritable antichambre de l'équipe première", peut-on lire sur redstar.fr.

Souleymane Camara, manager général de l'association, qui est en outre l'ancien responsable du recrutement au centre de formation de l'AS Monaco et qui a fait venir Kylian Mbappé sur le Rocher en 2013, ne regrette pas d'avoir donné sa chance à notre compatriote.

"Nous avons eu l'occasion de l'accueillir au sein du club pour se former et aussi profiter de ses compétences pour développer notre pôle performance avec Yoburo en intégrant le yoga dans la préparation physique et mentale, ou encore avec footbar et son suivi des données de performances des joueurs. Après avoir brillamment dirigé notre équipe U20, Jonathan Bru s'occupera désormais de l'équipe réserve du Red Star FC", a déclaré Camara sur le site officiel du Red Star.

Voilà un nouveau défi qui semble taillé sur mesure pour l'ancien n°6 du Club M. "Nous reconstruisons un groupe, avec un nouveau staff, une nouvelle manière de travailler. Les objectifs sont élevés quand on est coach au Red Star FC, j'en suis conscient, nous voulons également préparer les meilleurs joueurs au monde professionnel et leur permettre d'intégrer l'équipe pro comme Jovany Ikanga dernièrement tout en étant le plus performant possible en championnat. À moi et mon staff de travailler pour être opérationnel rapidement. L'objectif étant de continuer à faire progresser cette équipe et les joueurs", a dit Jonathan Bru à redstar.fr. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bon vent.