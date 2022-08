Madagascar: Environnement - Un nouveau centre de conservation dans l'aire protégée d'Ivohibory

Le raid pour la protection de l'environnement se poursuit pour la ministre de l'Environnement et du Développement Durable Marie-Orléa Vina.

Lundi dernier, elle a fait le déplacement dans la région Ihorombe pour lancer le tout nouveau centre de conservation d'Ivohibory.

Mission socio-économique

Situé dans la commune d'Ivohibe, ce nouveau centre de conservation assurera en plus de son rôle de conservateur de l'environnement, une mission socio-économique et scientifique importante. En effet, non seulement l'aire protégée d'Ivohibory recevra des touristes, avec ce que cela suppose de rentrées d'argent, mais le centre de conservation permettra aux scientifiques environnementaux d'effectuer des travaux de recherche. Durant sa visite, la ministre n'a pas manqué de remercier le président de la République pour ses directives en faveur de la protection de l'environnement dans la mise en place de nouvelles aires protégées. " La gestion durable des ressources naturelles fait partie des moyens de réalisation des défis pour la protection de l'environnement définie dans le Velirano N°10 ", a-t-elle rappelé. Ce projet est appuyé par les partenaires technique et financier puisque l'aire protégée d'Ivohibory est gérée par l'Institute for the Conservation of Tropical Environnements (MICET/ICTE) et financée par Rainforest Trust.

Actions concrètes

Durant son périple dans l'Ihorombe, Marie-Orléa Vina a également poursuit sa campagne de sensibilisation sur la préservation de l'environnement au niveau des communautés locales. Une sensibilisation suivie d'actions concrètes puisque la ministre a procédé à la distribution de " fatana mitsitsy " (foyers économiques) à 200 mères de famille. Et ce, dans le cadre d'un projet du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). À Ranohira, la délégation du MEDD, en collaboration avec la commune, a mis en place un pare-feux long de 2 km. Une action de prévention qui s'avère indispensable pour la protection des forêts dans cette région touristique de renommée internationale. Pour ne citer, entre autres, que la réserve naturelle de l'Isalo très fréquentée par les touristes et les chercheurs internationaux. Sur ce point, d'ailleurs, beaucoup d'efforts ont été réalisés avec notamment un bilan prometteur de 250 km de pare-feux installés.