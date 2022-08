Ile Maurice: Cybersécurité - Accompagner les enfants qui surfent sur le Net

Internet occupe de plus en plus de place dans notre quotidien, aujourd'hui, surtout dans celui des jeunes et des plus petits, pour qui les devoirs, les jeux en ligne et les réseaux sociaux comptent parmi les activités les plus populaires. Cependant, le manque d'accord commun lié à la bonne façon d'aborder l'éducation et la protection des mineurs lorsqu'ils s'expriment ou sont actifs en ligne constitue un problème complexe. Bien qu'il puisse sembler que les enfants soient des maîtres dans l'utilisation de la technologie, il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas quand il s'agit de sécurité en ligne. On t'explique les sujets clés de cybersécurité avec Ish Sookun, informaticien.

Aujourd'hui, les enfants utilisent fréquemment Internet pour :

- Apprendre (l'accès à des informations, des connaissances, des opinions, des outils éducatifs, voire à une interaction avec des enseignants) ;

- Communiquer (exprimer des idées, partager des informations et des expériences) ;

- Interagir socialement avec des amis ou des pairs ;

- Innover, créer et partager des contenus ;

- Jouer et s'amuser (jeux, films, musique, livres, etc.).

Quels sont les risques ?

- Une exposition à des images ou à un contenu inapproprié, que ce soit par inadvertance ou délibérément.

- Une sollicitation de la part de prédateurs sexuels via des salons de chat, via d'autres formes de médias sociaux ou par e-mail.

- Une intimidation ou un harcèlement en ligne.

- Le dévoilement inapproprié d'informations personnelles et le vol de données (par un partage trop important ou par d'autres moyens).

- Logiciels espions, virus et logiciels malveillants.

- Arnaques.

- Mercantilisme excessif : publicités et sites Internet liés à des produits.

- Les conséquences de la tentation de se laisser impliquer par le piratage de logiciels, de musique ou de vidéos.

Comment repérer une escroquerie par hameçonnage ?

L'hameçonnage est une tactique courante utilisée par les cybercriminels pour voler des renseignements personnels ou financiers en prétendant être quelqu'un qu'ils ne sont pas (tel qu'un ami ou un collègue). Les attaques d'hameçonnage prennent souvent la forme de courriels, d'appels téléphoniques et de messages textes. Elles peuvent également se manifester dans des espaces de chat et des forums de discussions de jeux en ligne et sur les réseaux sociaux. Les enfants ont probablement accès à l'une de ces méthodes de communication, ou à toutes, ce qui fait de l'hameçonnage un sujet important dont il faut discuter.

Certains des signes les plus courants d'hameçonnage, tels que les fautes de frappe, les images pixélisées ou le langage douteux, peuvent être plus difficiles à détecter pour les jeunes enfants. Cela est particulièrement vrai lorsque les messages semblent provenir d'une source familière. Cela pourrait inclure un cybercriminel prétendant provenir du service de diffusion en continu qu'ils utilisent, d'une application sur laquelle ils jouent, ou un ami sur les médias sociaux.

Pour cette raison, nous vous recommandons de dire aux enfants d'éviter de cliquer sur des liens ou des téléchargements avant que vous ne les ayez vérifiés. Assurez-vous d'avoir des conversations régulières sur l'hameçonnage afin qu'ils soient au courant de certains des stratagèmes frauduleux les plus courants que les cybercriminels utilisent. Cela comprend, entre autres, le fait de gagner un concours auquel ils n'ont jamais participé, une menace de fermer un de leurs comptes ou un message qui semble provenir de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Parler de ces exemples peut aider les enfants, à savoir à quels signes faire attention.

Des conseils pour vous protéger des dangers potentiels

- Favorisez le dialogue avec vos parents. Demandez la permission à vos parents avant d'utiliser Internet. Montrezleur aussi ce que vous avez appris.

- Protégez vos informations personnelles. Personne n'a besoin d'avoir accès à certaines de vos données (votre âge, adresse, numéro de téléphone, vos photos, le nom de votre école... ) Le danger, c'est évidemment que ces informations personnelles permettent à des individus mal intentionnés de vous trouver. Souvent, ils se font passer pour un enfant de votre âge pour établir un lien d'amitié et vous soutirer des informations personnelles ou vous donner un rendez-vous.

- Choisissez bien vos identifiants. Ne jamais utiliser son nom ou prénom comme adresse e-mail, pseudo ou nom d'utilisateur. Gardez votre anonymat en utilisant toujours des pseudonymes ou surnoms.

- Créez des mots de passe compliqués. Pas de prénom, de date de naissance, mais plutôt un mot que personne ne connaît en essayant d'y mélanger des lettres et des chiffres.

- Restez méfiants avec les rencontres en ligne. Des personnes mal intentionnées peuvent abuser de votre ignorance ou de votre gentillesse. N'importe qui peut se cacher derrière un pseudo. Les messageries, c'est pour les amis(es) seulement ! N'acceptez jamais des inconnus et encore moins de rendez-vous sans en parler à des adultes.

- Utilisez les paramètres de confidentialité. Dans les paramètres des comptes de réseaux sociaux, il y a toujours la possibilité de choisir qui peut voir quoi. Limitez la visibilité de vos publications.

- Réfléchissez avant de publier. Toutes informations laissées sur Internet deviennent publiques. Les textes et images sont en permanence vus et enregistrés par de nombreuses personnes ou entreprises. Conduisez-vous de façon respectable en ligne. Pas d'insultes, de messages grossiers, de menaces, de rumeurs... N'oubliez pas les écrits restent et les sanctions pénales sont lourdes !

- Il y a des sites qui sont des pièges pour obtenir les informations et les utiliser. Apprenez à lire ces informations. N'achetez jamais en ligne sans autorisation !

- Définissez des règles d'utilisation d'Internet et des jeux vidéo avec vos parents. Fixez-vous des horaires adaptés à votre âge.

- Au moindre problème, dites-le à vos parents. Vous êtes menacés ? Vous avez un souci, alors, parlez-en.

Comment se traduit le harcèlement sur Internet ?

"Le cyberharcèlement est une agression répétée envers quelqu'un avec une véritable intention de nuire ainsi qu'une relation de dominantdominé", affirme Ish Sookun. Ce harcèlement virtuel s'effectue la plupart du temps sur les réseaux sociaux comme Facebook ou bien sur les téléphones portables, avec la publication de messages diffamatoires, humiliants et dégradants ou encore de photos embarrassantes. Selon notre spécialiste, les harceleurs ont un sentiment fort d'impunité et se lâchent plus facilement : "Bien souvent, ce sont les camarades de classe de la victime qui l'agressent via le Web en pensant qu'ils ne seront pas démasqués parce que cachés derrière leur écran d'ordinateur." En effet, les adolescents, ceux âgés de 12-14 ans, sont les premiers touchés par ce phénomène et ont rarement conscience des conséquences de ces abus en ligne. Côté victimes, le cyberharcèlement se traduit par de nombreux symptômes, comme le décrochage scolaire, l'anxiété, l'isolement et le repli sur soi, une conduite suicidaire... C'est pourquoi les parents doivent particulièrement être vigilants quant à l'utilisation du Web ou des nouvelles technologies par leurs enfants pour détecter au plus tôt les signes d'un e-harcèlement.

Qu'est-ce qu'un "spyware" ?

Spyware. Ce mot évoque un gadget tout droit sorti d'un James Bond, mais il s'agit en fait d'un terme générique désignant un logiciel malveillant qui infecte votre PC ou appareil mobile et qui collecte des informations vous concernant, vos habitudes de navigation et d'utilisation d'Internet ainsi que d'autres données.

- Comme pour la plupart des malwares, votre comportement est la première et meilleure défense contre les spywares. Respectez ces principes de base pour garantir une bonne cyberdéfense vous-même :

- N'ouvrez pas d'e-mails d'expéditeurs inconnus.

- Ne téléchargez pas de fichiers, sauf s'ils proviennent d'une source de confiance.

- Survolez les liens avec votre souris avant de cliquer dessus et assurez-vous que vous allez être renvoyé vers la bonne page. Mais le public étant davantage au fait des pratiques d'autodéfense sur le Web, les pirates se sont tournés vers des méthodes d'infection par spyware plus sophistiquées. Par conséquent, il est nécessaire d'installer un programme de cybersécurité fiable afin de contrer les spywares avancés. Si les parents peuvent acheter un ordinateur pour les enfants, l'achat d'un antivirus est aussi primordial. Un antivirus peut coûter aux alentours de Rs 1 000 par an.