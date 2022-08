Madagascar: TICAD VIII - Andry Rajoelina attendu à Tunis

Deux semaines après son déplacement à Vienne et après un crochet à Sainte-Marie, le chef de l'État malgache se rendra dans les prochains jours à Tunis.

Développement. La VIIIème édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD) aura lieu les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Ce rendez-vous mondial majeur à se tenir cette année sur le continent noir, verra la participation de chefs d'État et/ou de gouvernement africains. Comme c'était le cas en 2019 à Yokohama, le président Andry Rajoelina sera présent à ce forum international qui réunit des dirigeants de plusieurs pays d'Afrique et leurs partenaires internationaux. À commencer par le pays à qui l'on doit la création du TICAD en 1993, en l'occurrence le Japon, la troisième puissance économique mondiale dont l'aide publique au développement était estimée 17,6 milliards USD en 2021.

Opportunités. Le sommet sera l'occasion de renforcer le partenariat Japon - Afrique avec un changement de paradigme par rapport à la place de l'Empire du Soleil Levant dans le commerce international et sur le marché africain. Ce sera aussi la possibilité pour les pays africains de discuter des opportunités et des défis de développement auxquels ils sont confrontés au sortir, enfin presque, de la pandémie de Covid-19 qui fera l'objet de mesures sanitaires à Tunis. Et ce, au cours de ce sommet placé sous les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de relance post-Covid sur le continent africain.

Contacts. Des représentants de l'Union Africaine, des Nations Unies, de la Banque Mondiale, du gouvernement japonais, des organisations du secteur privé et de la société civile seront également présents à cet événement d'envergure mondiale. Le chef de l'Etat malgache profitera sans doute de sa présence en Tunisie pour avoir des contacts et rencontres en marge du TICAD VIII qui est l'occasion de promouvoir le dialogue et l'action collective en matière de développement en Afrique. La participation d'une délégation malgache conduite par le président Andry Rajoelina au TICAD VIII va être probablement évoquée lors du conseil des ministres de ce jour à Iavoloha.