Madagascar: Rap Tatsimo - Le rendez-vous des convaincus

" Du jamais vu ", ce sont les mots avec lesquels beaucoup ont décrit Rap Tatsimo sur les réseaux sociaux. En effet, un concert 100 % rap, aura lieu dans la capitale dans les prochains jours.

L'événement rassemblera les membres de Mason'Aloka et de X-Crew, deux groupes dont la notoriété n'est plus à prouver. Diojay et DJ Bazu Selekta seront également aux platines pour faire vibrer le public. Ensemble, ils donnent rendez-vous aux inconditionnels du Rap Gasy ce samedi 27 août 2022, au Centre Franco-Malgache Anosy (CFM) à partir de 15h00 sans faute.

Organisé par Bro Label, l'événement a pour objectif d'assouvir la soif des adeptes du hip-hop dans la capitale. À la première publication de l'affiche du live sur les plateformes de réseautage social, beaucoup de fans ont montré leur surprise face à cette " formule inédite ".

Bien qu'ils aient déjà partagé la scène à maintes reprises avec d'autres rappeurs, c'est effectivement la première fois que Mason'Aloka et X-Crew se retrouvent devant leurs fans seuls, sans guests.

À tour de rôle, ils feront hocher la tête et enflammer les cœurs de leurs convaincus. Par ailleurs, les billets pour assister au live sont déjà disponibles sur Ticketplace depuis jeudi dernier, et auprès des points de vente Mass'in Isoraka, Akoor Digue, La City Ivandry et Smart Tanjombato.