Madagascar: Baccalauréat Général - Une moyenne de 17,42 obtenue par Alfa Narcisse Ambinintsoa

Candidat dans le centre Fianarantsoa, Alfa Narcisse Ambinintsoa détient la première place des lauréats pour le baccalauréat général dans les six provinces.

Alfa Narcisse Ambinintsoa série C, âgé de 18 ans a obtenu le lauréat du baccalauréat général dans tout le pays. Il vient du district Isandra et a passé le baccalauréat au niveau du Centre Fianarantsoa I. Ayant effectué son parcours au niveau du Saint-François Xavier Ambatomena Fianarantsoa jusqu'à la classe de terminale, Alfa Narcisse Nambintsoa était déjà un lycéen brillant. Obtenir un bon résultat au baccalauréat était un défi pour Nambintsoa. " J'ai toujours voulu obtenir une mention très bien et ainsi rendre ma famille fière de moi ", indique-t-il. Il compte poursuivre des études en Bâtiment et travaux publics et veut être ingénieur.

Sa motivation reste les difficultés qu'il a vécues dans sa ville natale. " Dans le district Isandra et dans mon village, les infrastructures routières sont en très mauvais état. En saison de pluie, certains de mes camarades n'arrivent pas à aller à l'école parce que les routes sont impraticables. C'est pourquoi, ma volonté de suivre des études dans cette filière va me permettre d'apporter le développement dans mon village ", livre-t-il. Les matières scientifiques sont ses favorites. " J'ai toujours apprécié les mathématiques et la Physique-chimie durant mes études. Pouvoir résoudre des problèmes complexes en mathématiques constitue pour moi une réelle satisfaction, d'où mon choix de la série C ", renchérit-t-il.

Soutien

Il est également soutenu financièrement par l'association Promes dans le cadre du Programme Centre de Renforcement Éducatif et Social (CERES) durant son parcours au lycée. " Alfa Narcisse était déjà lauréat lorsqu'il a passé l'examen du BEPC dans le district d'Isandra. Il a été sélectionné parmi les bénéficiaires du soutien dans le cadre du Programme CERES. Ses parents sont en difficulté financière et n'arrivent pas à le soutenir. C'est alors qu'il a été pris en charge par le programme après la classe de 3ème", indique Mamy Rambolamanana, responsable du Programme CERES, joint au téléphone. Alfa Narcisse se trouve être un élève assidu et plein d'initiative. " En plus d'être intelligent, Alfa Narcisse a un esprit vif et un sens de l'initiative dans tout ce qu'il fait. Il est curieux et adore s'instruire. Il prend le temps d'aller à la bibliothèque dès qu'il y a un temps libre ou une heure creuse ", soutient le responsable. Comme d'autres lauréats du baccalauréat, il voudrait poursuivre des études à l'étranger.