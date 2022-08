Madagascar: Urban Heart - Tana au rythme de l'art urbain

Urban heart au cœur de la ville, c'est le rendez-vous des passionnés, des artistes et des sportifs de l'art de la rue. Un événement qui regroupe sur une même scène du rap, de la danse urbaine, des graffeurs, le sport urbain et de glisse. Dimanche, l'Avenue de l'Indépendance Analakely sera le terrain par excellence des amateurs d'art urbain.

Initiative du Cercle Germano-Malagasy/ Goethe Zentrum, Urban Heart en est à sa seconde édition. Quatre ans après la première scène, l'appointement des artistes urbains de la capitale revient de plus bel. Pour ce faire, les rappeurs et artistes visuels se relaieront sur scène. Bolo, Vy Mamay, Tonguenat & Bambs, DioXVI, Krutambul, Vako Urban Mozika, Undefined, Mat Li, Encoder Experiment et Dj Hman. L'objectif reste le même, " faire battre le cœur des citadins et celui des artistes dans un espace qui leur est commun. Il s'agit avant tout de mettre l'art au cœur de la ville en transformant un parking et l'espace ouvert en scène le temps d'une journée."

Dans la continuité de son action, pour le développement du milieu artistique au bénéfice des citoyens, le but d'Urban Heart est de dynamiser la scène artistique locale à partir d'un lieu déjà connu et vibrant avec des moyens financiers et humains plus important afin d'augmenter l'ambition et l'impact de cette association artistique. Pour sa part, le parkour n'est plus vraiment un art urbain du franchissement, mais un cheminement personnel qui conduit les danseurs à s'interroger sur leur pratique et sur leur identité. Cet événement s'adresse donc à tous les publics mais vise spécialement les jeunes de corps et d'esprit.