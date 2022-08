Madagascar: Regroupement des représentants de l'État - Des préfets et chefs de districts en réunion à Ivandry

Durant deux jours, les représentants de l'État se réunissent à Ivandry dans le cadre du projet Prodigy.

Numérique. Le projet de chaque département de l'État est d'avancer dans la numérisation. C'est dans cette optique que le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Située au cœur d'une réforme numérique de son système, l'AdministrationMalagasy a mis en place une politique gouvernementale sur le développement numérique. Performance et modernisation sont désormais les maîtres-mots de l'administration publique a d'ailleurs indiqué le communiqué du ministère hier en lançant les deux jours d'ateliers du projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l'IdentitéMalagasy (PRODIGY).

PRODIGY a pour objectif principal l'accès à l'identité légale pour tous citoyens malgaches en apportant d'importantes innovations en matière de gestion d'identité. Étant donné les tâches attribuées aux communes et districts, concernant la gestion de l'état civil, le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, en tant que ministère de rattachement de ces derniers, joue un rôle prépondérant dans l'opérationnalisation du Projet Prodigy.

Sites-pilotes. Pour 2022, plusieurs sites notamment les communes et les districts ainsi que les préfectures sont désignés sites-pilotes par le projet. Parmi les activités prévues pour cette période figurent l'attribution du Numéro unique d'identification en abrégé NUI visant 5% de la population malgache, l'équipement des services concernés pour cette phase pilote en connectivité et en matériels informatiques ainsi qu'en mobiliers de bureau, la systématisation de l'enregistrement des naissance suivant des procédures normalisées et l'organisation d'opération de rattrapage de l'enregistrement des naissances pour les enfants de 0 à 1 an qui ne sont pas inscrites au registre d'état-civil. Il sera également question du programme de la numérisation des registres d'état-civil afin de constituer une base de données numériques nationale de l'état-civil.

Afin de s'approprier des réformes initiées par le Ministère et de s'informer des dispositifs de mises en œuvre du projet PRODIGY, les représentants de l'État, préfets de police, préfets et chefs de districts se regroupent pour un atelier de deux jours, les 23 et 24 août 2022 au Novotel, Antananarivo. À l'issue de cet atelier, ces acteurs au niveau territorial seront mobilisés, ce qui permettra une planification intégrée ainsi qu'une coordination efficace des activités.