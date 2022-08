Burkina Faso: Santé sexuelle et reproductive des jeunes - Billi Now Now lance la campagne " J'aime la vie "

Selon la représentante du PP Global Burkina Faso, Fatimata Ouilma, les parents doivent les accompagner dans la sensibilisation des jeunes, sur la santé sexuelle.

Le mouvement Billi Now Now, en collaboration avec le Conseil burkinabè des organisations de développement communautaire (BURCASO), a lancé sa campagne de communication " j'aime la vie ", le samedi 13 août 2022, à Ouagadougou. Une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes de 14 à 25 ans sur leur santé sexuelle et reproductive.

Le tabou toujours entretenu autour de la sexualité en Afrique, et au Burkina en particulier, engendre d'énormes conséquences dans la vie des jeunes. C'est pourquoi le mouvement Billi Now Now, créé par les jeunes et pour les jeunes, veut briser les codes autour du sujet.

A travers une campagne autour du slogan, " j'aime la vie, j'opte pour une sexualité saine et responsable ", les membres de Billi Now Now veulent sensibiliser la jeunesse sur leur santé sexuelle et reproductive.

Le lancement des activités de cette campagne a eu lieu le samedi 13 août 2022, à Ouagadougou. Plusieurs activités comme le Maracana commando, le fitness et les causeries ont meublé la cérémonie.

Les jeunes se sont réunis autour du ballon rond pour se divertir et s'enquérir des meilleures méthodes pour mener une vie sexuelle épanouie.

Pour la chargée de projet, Sawdate Sawadogo, l'objectif de la campagne est d'informer et de sensibiliser le maximum de jeunes âgés de 14 à 25 ans, sur tout ce qui concerne leur santé et leur corps... Pour elle, les vacances sont des périodes favorables pour de telles activités qui s'apparentent au sport.

" Le Maracana comme activité de lancement est expressément choisi afin de permettre aux jeunes, de se divertir tout en bénéficiant de sensibilisation, sur la santé sexuelle et reproductive ", a-t-elle expliqué.

Sawdate Sawadogo a fait savoir que le mouvement dispose d'une clinique mobile sur place, qui offre des services aux participants de la tranche concernée.

La représentante de Planned parenthood global Burkina Faso (PP Global), Fatimata Ouilma, a déclaré que la campagne de communication vise à faire la promotion du mouvement Billi Now Now au Burkina et en Afrique. Elle a pour mission de renforcer la sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et leur donner l'opportunité d'avoir de bonnes informations.

A l'entendre, l'ambition est de toucher plus de 10 000 jeunes sur la question.

Mohamed Sana, un participant a salué l'initiative qui va leur permettre d'avoir un comportement plus responsable vis-à-vis de leur sexualité.

" Certains de nos frères n'ont pas la possibilité de discuter de sexualité en famille. C'est une opportunité pour eux d'apprendre en de pareilles circonstances ", a renchéri un autre participant, Youssouf Dipama.

Billi Now Now est un mouvement international qui existe depuis 2015 au Burkina Faso et qui intervient dans dix régions du pays. La structure œuvre dans le domaine de la santé communautaire précisément sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle.