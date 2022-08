Afrique: Nations Unies - Vera Songwe quitte la CEA

Après avoir passé cinq ans à la tête de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU, la Camerounaise Vera Songwe a présenté, le 23 août, sa démission du poste de secrétaire exécutive de cette institution basée à Addis-Abeba, en Ethiopie. Ce poste l'avait également conféré le statut de secrétaire générale adjointe des Nations unies.

Vera Songwe est une économiste de formation. Elle a succédé à Carlos Lopes et a géré de main de maître, pendant des années, cette principale institution de leadership éclairé en Afrique. Une organisation dont l'objectif est de produire des connaissances et d'effectuer des recherches en matière de politiques à l'appui d'une diversification économique accélérée et d'une transformation structurelle.

Selon le communiqué publié par la CEA, Vera Songwe qui était à la tête de cette organisation depuis 2017 est la 9e secrétaire exécutive. Elle avait en bandoulière les idées pour une Afrique prospère. Et elle avait à son actif l'initiative de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Parmi les projets qu'elle a laissés en attente d'exécution figurent ceux liés à l'industrialisation de l'Afrique, à l'impact des changements climatiques sur le développement, à la résilience de l'Afrique face aux pandémies comme la Covid-19 et à la participation du secteur privé. De même, les problématiques liées aux Objectifs de développement durable et à l'autonomisation économique des jeunes et des femmes y font partie.

Par ailleurs, entre autres projets réalisés figurent aussi la création, par elle, du centre numérique d'excellence, une source à la demande du conseil technique des pays africains, destiné à l'identification numérique de leurs économies. A cela s'ajoute la création du Fonds d'appui au leadership de la femme africaine, qui constitue un fonds d'impact développé visant à accélérer la croissance des fonds gérés par des femmes en Afrique.