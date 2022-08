Congo-Kinshasa: Production - Lokua Kanza signe Pamela Baketana pour trois ans

Signé en bonne et due forme le samedi 20 août en présence de son manager Béni Baketana face à la presse conviée à l'événement au Restaurant 19, le contrat liant désormais Nzela Productions à la jeune chanteuse est le premier engagement du label en dehors de son artiste habituel, l'interprète de Wapi yo ?, son gérant et initiateur.

Lokua Kanza a partagé sa pensée sur le genre qu'il voudrait voir son artiste développer. Sa vision pour les trois années à venir, il l'a énoncée de la sorte : " Pamela a, aime déjà un style, mais je souhaite sincèrement, je le dis également à tous les jeunes artistes qui vont nous écouter, c'est facile de vouloir faire la musique américaine, du ndombolo.

Il est très important de faire une musique qui touche d'abord l'artiste, moi je serai un accompagnateur, je vais l'aider dans sa démarche mais je mets un point d'honneur, j'y insiste et c'est la seule chose à laquelle je tiens souvent, c'est de faire une musique qui est nôtre avec une coloration africaine ". La star a affirmé croire que cette voie va forcément réussir à la jeune chanteuse âgée de 26 ans à ce jour.

" A court terme, je tiens à ce que nous travaillons ensemble à renforcer tout ce qu'elle a et ensuite lancer un premier single pour voir. Nous pouvons avoir nos idées en tant qu'artistes, mais ne savons pas prévoir la réaction du public en face ", est le process énoncé par l'interprète de Plus vivant.

Savoir aussi que les attentes de Lokua Kanza ne sont pas à proprement parler de réaliser des ventes record à l'entame. " Mon rêve en tant que producteur de Pamela et des autres artistes que j'aimerai avoir, c'est de voir comment faire en sorte que nous ici au Congo, ou ailleurs, si je signe d'autres artistes étrangers, nous ayons de grands artistes ", a-t-il plutôt affirmé au Courrier de Kinshasa. De fil en aiguille, il a évoqué avec modestie son apport dans la carrière d'Ekumani, ce feu chanteur congolais jouissant d'une réputation incontestée à l'échelle planétaire.

" En l'occurrence, j'ai eu la chance, paix à son âme, de participer à l'album de Papa Wemba qui est l'une de nos stars mondialement connue. Du côté des dames, il y a très longtemps, nous avions Abeti. Mais aujourd'hui, il n'y en a aucune ", s'est-il désolé. D'où son vœu de hisser sa protégée dans ce cercle bien restreint comme il l'a déclaré : " J'aimerai beaucoup que Pamela en fasse partie ".

Un diamant à travailler

Ne tarissant pas d'éloges au sujet de son artiste, Lokua Kanza a souligné parlant d'elle : " C'est un vrai diamant qu'il faut travailler, emmener très loin. Et mon rêve avec elle, si elle le veut bien, sincèrement je pense qu'il faut lui donner la chance, l'encadrement nécessaire car Pamela a ce potentiel qu'ont toutes les grandes chanteuses du monde. Je vous demande à tous de la soutenir. Il y a beaucoup de travail à faire en amont, nous en avons parlé ensemble et comment s'organiser. Lorsqu'on voit un artiste international, on pense que cela vient du coup, non il n'en est rien de tel. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ".

C'est de manière assez naturelle que, après avoir accompagné l'artiste pendant les cinq dernières années, usant de divers conseils, Lokua Kanza la prend officiellement sous son aile, lui ouvrant les portes de son label, Nzela Productions. Membre du groupe d'accompagnement de la star lors de ses concerts à Kinshasa, avec notamment Laëtitia Lokua, sa nièce, Pamela Baketana a fait ses preuves auprès de son coach et mentor d'autrefois. Avoir gardé ces attaches avec lui, a permis à ce dernier, a-t-il affirmé, de mieux la connaître.

C'est donc le gérant de Nzela poductions qui a pris l'initiative de produire la jeune chanteuse. Il a dit au point de presse lui avoir fait sa proposition à travers une demande formulée en ces termes : " Mama, est-ce que cela te dirait que je te signe dans ma boîte ? " Ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Ainsi, Pamela a partagé sa satisfaction d'avoir signé avec l'icône de la musique congolaise affirmant : " Je suis contente que Lokua m'ait choisi, qu'il ait confiance en moi parce que c'est une légende et quelqu'un que je respecte beaucoup.

Il a travaillé avec des légendes du pays et d'ailleurs. Je crois que j'ai vraiment de la chance d'être comptée parmi les personnes qui ont travaillé avec lui. Je suis d'avoir cette grâce aujourd'hui, je le tiens pour une grâce de travailler avec Lokua Kanza parce que je vais beaucoup apprendre de lui, je le sais ".

Coach de Pamela Baketana en 2017, lors de sa participation à The Voice Afrique francophone, Lokua Kanza a porté sa candidature comme l'aurait fait un mentor et l'est devenu à force jusqu'à son sacre. Mentionnant cet épisode où il fit sa connaissance, il a indiqué :

" En tant que chanteur, j'étais très touché parce qu'il est très rare de voir, malgré son jeune âge, la dextérité qu'elle avait. Je sais de quoi je parle car tout le monde peut chanter mais il existe des paliers. Pamela fait partie de ces rares chanteurs et chanteuses que j'ai rencontré dans ma vie dans lequel j'ai vu un potentiel énorme ".