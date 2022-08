Congo-Kinshasa: Tshuapa - Lancement du projet de développement à la base

Un accueil délirant a été réservé, le 23 août, au ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, qui séjourne à Boende dans la province de la Tshuapa dans le cadre du lancement du projet de développement à la base de 145 territoires.

Membre du comité stratégique de pilotage du PDL et l'un des leaders de la Tshuapa, Guy Loando a ainsi matérialisé, à travers le lancement de cet atelier, la vision du chef de l'État qui tient au développement de cette province longtemps oubliée. "Ce Programme de développement à la base est donc la preuve incontestable de ce que

Son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de mettre fin à cette indifférence qui maintenait la Tshuapa et ses territoires dans le sous-développement", a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la population.

Grâce à ce programme ambitieux financé totalement par le gouvernement dont l'exécution est confiée au Pnud, la province de la Tshuapa, indique le ministre Guy Loando, subira une transformation fondamentale de ses infrastructures au travers des investissements et interventions programmés.

Tous les six territoires de la province de Tshuapa subiront ainsi une cure de jouvence dans les domaines tels la réhabilitation et l'entretien des route ; l'électrification et l'éclairage public ; l'accès à l'eau potable. Il faut également prendre en compte la construction des bâtiments administratifs et des logements ; la construction et la réhabilitation des écoles et des centres de santé ; l'accès aux intrants agricoles et semences.

Le gouvernement conduit de mains de maître par le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde, sous le leadership éclairé du chef de l'État, a déjà disponibilisé un montant de 60.309.500 dollars, avec une moyenne de 10 millions de dollars par territoire.

"Du jamais vu dans la province de la Tshuapa depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo", fait remarquer le warrior Guy Loando Mboyo. La réussite de ce projet passe également par l'implication de la population de la Tshuapa d'où l'appel de Guy Loando à toutes les forces vives de la province a s'approprier cette initiative du chef de l'État pour le développement de la province.