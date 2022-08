Congo-Brazzaville: PDCE - Les jeunes édifiés sur le financement des plans d'affaires

Après les formations des jeunes de la cohorte 1 et 2 sanctionnées par des attestations, une délégation du PDCE (Projet de développement des compétences pour l'employabilité) conduite par Auxence Léonard Okombi, son coordonnateur, a entretenu le 23 août au Cefa des metiers de maintenance industrielle à Pointe-Noire ces jeunes sur l'après-formation.

La sensibilisation des jeunes présélectionnés à l'accompagnement pour le montage des projets dans le cadre du financement des plans d'affaires par le PDCE a dominé les échanges qui ont éclairé la lanterne des jeunes restés dans l'expectative après leur formation.

D'emblée, les responsables du PDCE ont rappelé aux jeunes formés que les listes des candidats présélectionnés sont affichées depuis le 18 août au Cefa des métiers de maintenance industrielle non loin du Rond-Point Davoum. L'effectif des dossiers présélectionnés pour les deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire, est de 859 pour les projets individuels et 151 pour les projets en groupe. Les jeunes ont été sélectionnés sur la base de la complétude de leurs dossiers de candidatures.

Pour cette phase menant vers le financement des plans d'affaires, deux ONG prestataires ont été recrutées à Pointe-Noire. Il s'agit de Cerpac et CHTA qui vont accompagner les jeunes à monter les projets et les mettre dans la forme acceptable.

Pour ce faire, il y aura des échanges avec les porteurs des projets sur la pertinence de leurs idées, la visite des lieux d'implantation du plan d'affaires... Ces ONG vont aider les jeunes à rédiger leurs plans d'affaires, les accompagner le cas échéant à la création formelle de leur micro-entreprise ou de leur groupement, aider les lauréats du fonds compétitif à l'ouverture du compte bancaire dans une institution financière, à l'acquisition des équipements, à la gestion du projet et au suivi-évaluation du plan d'affaires.

L'accompagnement au montage des plans d'affaires est gratuit et durera un mois, a rassuré Auxence Léonard Okombi. Après cet accompagnement, a-t-il signifié, les ONG transmettront les plans d'affaires au PDCE qui, à son tour, les fera parvenir à une autre ONG pour l'évaluation et la sélection. Cette phase durera également un mois.

Ces plans d'affaires seront évalués sur la base de la pertinence, la viabilité, la soutenabilité, la conformité environnementale et l'impact économique et social.

A la fin de l'évaluation et de la sélection par l'ONG, ces plans d'affaires seront transmis au PDCE par ordre de mérite en vue de la sélection définitive par un comité de délibération. Les jeunes présélectionnés sont tenus de participer à toutes les séances d'informations programmées par Cerpac et CHTA, a demandé le coordonnateur du PDCE.

Seuls les meilleurs plans d'affaires seront retenus et financés sur une base compétitive en fonction de l'enveloppe disponible, a-t-il conclu.

Rappelons que le PDCE vise l'employabilité, l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables vivant dans les zones urbaines de Brazzaville et Pointe-Noire, afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail et leurs revenus. Il est cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale.