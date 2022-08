Afrique: CHAN - Les Léopards tenus en échec par Tshinkunku en amical à Kurara Mpova 1-1

Les Léopards seniors A' de la RD Congo ont été tenus en échec par l'US Tshinkunku de Kananga 1-1, lundi, au centre technique Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football de football association (FECOFA), en match amical de fixation avant d'aller à la conquête des Sao du Tchad, dans le cadre des éliminatoires du prochain Championnat d'Afrique des nations CHAN Algérie 2023.

Un match très engagé et appuyé de part et d'autre. Chez les Léopards, le onze de départ voulaient à prix, chacun en ce qui le concerne, confirmer et convaincre le sélectionneur. Tandis que chez Tshinkunku, il faillait tout simplement battre les Léopards. Jean-Marc Makusu Mundele (28ème) a ouvert le score pour les Léopards, score jusqu'à la mi-temps. A la reprise, les Corbeaux kanangais ont imposé une résistance farouche, refusant par tous les moyens d'encaisser un deuxième but. Et contre tous attentes, ce sont les Léopards qui vont encaisser dans les dernières minutes, but de Bernard Mukeka (82ème).

Un match amical très important pour les Léopards, qui quittent Kinshasa mercredi sauf changement de dernier minute, pour le Cameroun, où les Sao du Tchad les attendent pour le match aller, le dimanche 28 août. Le retour, le dimanche 4 septembre, au stade des Martyrs à Kinshasa.

Le sélectionneur Otis Ngoma a déjà son effectif au grand complet. Les 24 joueurs convoqués sont déjà arrivés à Kinshasa.

Gabriel Amisi réconforte le moral des Léopards

Peu avant ce match amical, l'ancien président de coordination de l'AS V.Club, Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four", s'est rendu le lieu d'internement des Léopards, au village venus, dans la commune de la N'sele, pour les réconforte le moral, avant d'affronter le Tchad.

Le Général Major a échangé avec le Staff technique et les joueurs, leur rassurant tout son soutien. "Le match c'est la concentration, il faut être concentré, et respecter les consignes du coach, nous nous attendons des bons résultats ", a conseillé le Général Amisi Gabriel.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu'après les deux matches contre le Tchad, les Léopards seront en amical contre l'équipe du Qatar, le samedi 10 septembre, à Vienne en Autriche. Le Qatar qui se prépare pour sa Coupe du Monde de novembre prochain, a choisi la RDC comme adversaire dans ce dernier tournant des préparatifs.

Voici la liste complète des joueurs sélectionnés :

Gardiens

-Yves Mukawa ;

-Jackson Lunanga ;

-Siadi Baggio ;

Défenseurs

-Steven Ebuela ;

-Issama Mpeko;

-Ikoyo Iyembe;

-Boka Issaka ;

-Ernest Luzolo Sita ;

-Lita Demani ;

-Mondeko Zatu ;

-Mfingi Magema ;

-Ebunga Simbi

Milieux

-Amede Masasi

-Mukoko Tonombe

-Miché Mika ;

-Soze Zemanga;

-Mutumosi Zilu;

-Glody Likonza;

-Mercey Ngimbi ;

-Merveille Kikasa ;

Attaquants

-Phillipe Kinzumbi ;

-Mpia Nzengeli;

-Obed Mayamba;

-Makusu Mundele.