Congo-Kinshasa: Loi portant identification et enrôlement des électeurs/CENI - Lancement de l'atelier d'actualisation des mesures d'application

Lancement de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC, à l'hôtel Platinium situé dans la commune de la Gombe. C'est le Rapporteur de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Patricia Nseya Mulela, qu'assistait Mme Adine D'or Omokoko, membre de la plénière et M. Thotho MABIKU TOTOKANI, Secrétaire Exécutif National de la CENI, qui a procédé à ce lancement.

Pendant trois jours, les experts juristes de la CENI vont réfléchir sur une nouvelle écriture adaptée aux besoins opérationnels concernant la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs de la RDC. Dans son mot d'orientation, le Rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseya, a invité les participants à l'assiduité au travail.

"L'activité de ce jour s'inscrit dans la poursuite des réformes amorcées à Bibwa lors de l'atelier d'imprégnation des membres de la CENI ayant abouti à la réforme du cadre organique et réglementaire de notre institution. S'agissant de cette loi, quoique n'ayant pas été revisitée par le parlement, il appartient à la CENI d'actualiser les mesures d'application y relatives pour palier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé", a-t-elle précisé.

Et de renchérir : "L'occasion vous est donc donnée durant trois jours de réfléchir sur une nouvelle écriture des mesures d'application adaptées aux besoins opérationnels notamment, la prise en compte des procédures d'identification et de l'enrôlement des congolais résidant à l'étranger et celle des déplacés internes, des détenus ainsi de suite".

Pour sa part, le Secrétaire Exécutif National, Thotho MABIKU, a mis l'accent sur la pertinence de cet atelier. "Bien plus, les présentes assises nous permettent non seulement de baliser le chemin pour l'élaboration et la mise à jour des guide des procédures relatives à la Révision du Fichier Électoral ainsi que des manuels de formation des agents électoraux, mais aussi de rendre lesdites procédures opposables à tous, puisque in fine, elle seront publiées au Journal Officiel", a-t-il glissé.