Congo-Kinshasa: Crise économique, grogne sociale,... - La rentrée scolaire 2022-2023, un véritable casse-tête pour les parents

La rentrée scolaire 2022-2023 est à ce jour un véritable casse-tête pour la plupart de parents qui se battent pour préparer cette rentrée pour leurs enfants. Ce n'est plus un secret pour personne, la rentrée scolaire 2022-2023 aura lieu le 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Cette annonce a été faite par le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Professeur Tony Mwaba Kazadi, lors d'un briefing spécial organisé par le Ministre de la communication et medias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, lundi 22 août 2022 à la chaine nationale RTNC.

En marge d'une descente sur terrain, principalement au marché Zando, les fins limiers de La Prospérité ont remarqué que les préparatifs se font à pas de tortue.

Papa Ngosa félicite le patron de l'Epst d'avoir précisé la date de la rentrée pour respecter le calendrier scolaire, car l'année écoulée le calendrier n'était pas respecté pour raisons de la pandémie de Covid 19. "Les professionnels de la craie vont reprendre le chemin de l'école en attendent l'application de l'accord de Mbuela Lodje entre le gouvernement et le banc syndical pour l'amélioration des contions de vie des enseignants", a dit Charles Musianga.

"Cette année la vente est vraiment timide peut-être pour l'augmentation de prix sur le marché, la fois dernière on vendait un paquet de cahiers à 5.000 FC mais cette fois-si c'est à 6000 FC", elle pense plutôt lorsqu'il y aura la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, la situation peut changer, a-t-elle ajouté. Il est à rappeler que le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et de dialogue avec les différents secteurs sociaux en vue de s'assurer que la sérénité règne dans le domaine de l'enseignement dans la perspective de la rentrée scolaire, lors de la réunion du dernier conseil des ministres.