Afrique: Football féminin - L'Africa s'offre l'AS Police du Niger

L'Africa Sports entame bien le tournoi de qualification de la Ligue des champions UFOA B. Les joueuses de l'Africa Sports d'Abidjan ont, en effet, disposé de l'AS Police du Niger par le score sans appel de 5 buts à 0, le samedi 20 août 2022, en ouverture de la Ligue des champions féminine " Yamoussoukro 2022 ".

Ce sont les Aiglonnes qui se montrent entreprenantes dès l'entame de la rencontre. Elles se montrent dangereuses sur les premières actions de jeu. La pression mise sur les Policières va porter ses fruits à la 14e minutes avec l'ouverture du score pour le club ivoirien suite à une action collective. La réalisation porte la griffe d'Adjoua Edwige Sandrine. Dix minutes plus tard, c'est la tête d'Akebié Abrogoua qui trompe à nouveau la gardienne des Policières (24e min, 2-0) malgré le fait que celle-ci ait réussi à dégager le ballon avant de constater les dégâts dans ses perches.

Les Aiglonnes avec un appétit de plus en plus aiguisé vont saler la note en inscrivant le 3e but de la partie grâce à Cousso Espérance (36e min, 3-0). C'est sur ce score à l'actif des Vert et Rouge que les deux formations regagnent les vestiaires. Un score qui aurait dû être plus lourd si Adjoua Edwige Sandrine n'avait pas trouvé la barre transversale lors de l'exécution du penalty (45e min). De retour de la pause, Yeti Doudou et ses coéquipières maintiennent la pression devant des Policières complètement dépassées par la performance de leurs hôtes.

La capitaine des Oyé va porter à 4 les réalisations de son club à la 79e minutes (4-0). C'est Ange Deborah Danielle qui achève le festival de buts des Ivoiriennes en inscrivant le 5e de ce match, à la 83e min. Avec cette grosse performance, l'Africa Sports d'Abidjan s'offre la tête de la poule A en attendant sa deuxième sortie contre Espoir FC du Bénin le vendredi 27 août 2022.