Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le SYNAMA-CI et les dozos formalisent leur partenariat pour la sécurisation des sites d'orpaillage clandestin

Le Syndicat national des agriculteurs miniers (SYNAMA-CI) et les chasseurs traditionnels appelés " dozos " ont signé, le lundi 22 août 2022, une convention qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des sites d'orpaillage en vue de lutter efficacement contre l'exploitation clandestine de l'or.

Une façon pour le président dudit syndicat, Fanny Idrissa, de mettre légalement à contribution les chasseurs traditionnels dans la protection des sites miniers afin de réduire de manière considérable la recolonisation des sites. Aussi et surtout, de faire sortir les dozos de l'informel pour se conformer aux lois de la République, car dit-il, " le dozo n'est pas au-dessus de la loi et ne peut être en conflit avec les lois de la République ". Désormais, les 141.000 chasseurs traditionnels répartis en plusieurs confréries sur le territoire national vont apporter leur appui aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire.

Pour le président de la confédération nationale de la confrérie des dozos, Dosso Sory, cette signature est une marque de considération et de reconnaissance du travail que les chasseurs traditionnels abattent au quotidien auprès des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la protection des biens, de l'environnement et surtout des populations. L'objectif de cette convention est de lutter contre la recolonisation des sites miniers.

Le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, Yaoura Konan, a salué la mobilisation exceptionnelle des chasseurs traditionnels et leur a demandé de se conformer aux lois de la République et de travailler en étroite collaboration avec les forces légales.