Cote d'Ivoire: Festival gastronomique ouest-africain au Burkina Faso - La cuisine ivoirienne à l'honneur à Ouaga

Le poisson, braisé ou en soupe, l'attiéké, le kabato le foutou accompagné de sauce graine, l'alloco, tous ces mets typiques à la Côte d'Ivoire, comme bien d'autres, feront le bonheur des participants, du 28 au 30 octobre prochain, au Centre culturel Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou.

Ce sera au cours de la 5ème édition du Festival gastronomique ouest-africain ( Fegoa) qui verra la participation de plusieurs pays avec leurs spécificités gastronomiques. Organisé par Roland Batoua, un jeune Ivoirien, qui réside au Burkina-Faso, ce festival, selon son initiateur, vise la promotion des richesses culinaires de l'Afrique de l'ouest. " Cette partie du continent africain est un atout important en ce qui concerne sa richesse culturelle et gastronomique qui existe depuis la nuit des temps. Et depuis quelques années, nous permettons aux restaurateurs de faire goûter leurs créations gastronomiques, aux milliers de festivaliers ", situe Roland Batoua comme enjeu de ce festival, qui rencontrait récemment, les hommes de médias dans un espace gastronomique à Abidjan.

Le festival, qui est cette année à sa 5e édition, a également pour but de favoriser le rapprochement des peuples, des cultures à travers la gastronomie. " Ce festival a été créé en 2017 au Burkina. Nous voulons parcourir les pays de la zone Cedeao pour découvrir et faire valoir la richesse gastronomique de la sous- région ", poursuit Roland Batoua, par ailleurs commissaire général du Fegoa. A l'en croire, la gastronomie ouest-africaine est riche et variée. " Au lieu de faire la promotion des mets occidentaux comme certains ont l'habitude de le faire, nous mettons l'accent sur les mets de chez nous. Il existe combien de mets qui sont cuisinés en Afrique de l'ouest ? Qui connaît le nombre de ces plats qui sont confectionnés depuis des millénaires dans cette partie de l'Afrique ?

Il y en a une multitude. C'est ce que nous voulons faire découvrir au reste du monde " a ajouté le commissaire général du Fegoa. Il a fait savoir aussi que la particularité de ce festival, est qu'à chaque édition, un pays d'Afrique de l'ouest est l'invité spécial. " Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invitée spéciale de la 5ème édition du Fegoa. Nous attendons des restauratrices ivoiriennes à Ouaga pour honorer la gastronomie de ce pays qui a des liens séculaires avec le Burkina Faso. Elles viendront présenter le garba qui est devenu un plat national, le foutou banane, l'alloco, le kédjénou de poulet, le placali sauce gombo ou kôpê et bien d'autres plats ivoiriens ", a souligné Roland Batoua.

Quant à la 4e édition, qui s'est tenue l'an dernier, c'est le Togo qui était le pays à l'honneur. Et certaines restauratrices ivoiriennes promettent déjà de faire rêver les festivaliers, selon Roland Botoua qui les a rencontrées lors de son séjour ponctué de rencontres professionnelles. Le commissaire général du Fegoa veut compter, par ailleurs, sur la disponibilité de certains cadres et élus afin d'accompagner ces restauratrices ivoiriennes à Ouaga, afin qu'elles défendent vaillamment la Côte d'Ivoire. " Des stands restaurants, des stands d'expositions, des prestations d'artistes et surtout le vote Fegoa de la meilleure entreprise Fegoa de l'année 2022 sont au menu de cette édition", a noté Roland Batoua.