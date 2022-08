Cote d'Ivoire: Koumassi - Plus 500 familles vulnérables reçoivent des vivres

Une action de portée sociale. Après Abobo, Yopougon et Port-Bouët, la communauté Kringle de Côte d'Ivoire a décidé de venir en aide aux familles vulnérables de la commune de Koumassi.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de sa journée de bienfaisance. Ainsi, le vendredi 19 août, en collaboration avec l'ONG Action d'aide et soutien aux communautés africaines (2ASCA), elle a remis des vivres à plus 500 familles économiquement faibles et à trois structures organisées. La cérémonie a eu pour cadre la Maison blanche. Les dons étaient composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires, d'huile, etc. Le tout pour un montant de 5 millions FCFA.

Justifiant cette action, Innocent Keiba, président de la communauté Kringle, a indiqué qu'à travers ce geste, il s'agit de soutenir les acteurs dynamiques sous tutelle engagés dans " le combat de portée non seulement nationale mais également mondiale ". Cette action, a-t-il précisé, ne sera pas la dernière à Koumassi. " Nous n'ignorons pas le nombre de plus en plus croissant des couches vulnérables face aux défis de plus en plus difficiles et complexes que rencontrent nos populations ", a-t-il affirmé.

Représentant la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Touré Mariam a salué " la détermination et l'engagement indéfectible " de l'ambassadeur Innocent Keiba à l'endroit du bien-être des populations. " Je souhaite vivement que ce don contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations pour un futur meilleur ", a-t-elle affirmé. Abondant dans le même sens, Mabea Jean-Claude, 6ème adjoint au maire de Koumassi, au nom du maire Cissé Bacongo, a salué l'initiative de la communauté Kringle.