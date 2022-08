Cote d'Ivoire: Sinematiali-Célébration de la lumière et de l'eau courante - Nadjopi dit toute sa reconnaissance à Alassane Ouattara et à Fidèle Sarassoro

Le développement est arrivé à Nadjopi avec la lumière et l'eau courante. L'évènement a été fortement célébré par les populations, le samedi 20 août, sous le parrainage du ministre-directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Gboroton Sarassoro, à qui Nadjopi doit ce bond dans le sens du développement.

Pour la circonstance, Nadjopi, ce regroupement de 15 villages dans la commune de Sinématiali, a battu le rappel de ses filles et fils et reçu des hôtes de marque dont l'invité spécial Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Economie numérique.

La cérémonie dénommée " Fête de la vie " par les habitants de Nadjopi a été riche en émotions et en couleurs traduisant l'enthousiasme qui marque la fin d'une longue période de souffrance.

Pour Fidèle Sarassoro, célébrer la lumière et l'eau est en réalité célébrer la vie, deux biens précieux auxquels une communauté aspire. Il a tenu à louer la mobilisation des populations qui, selon lui, traduit en réalité la fraternité et la cohésion des filles et des fils de Nadjopi.

Expliquant que l'impact de l'eau et de l'électricité sur le bien-être des populations est indéniable car ils créent en réalité les conditions d'un développement économique et transforme fondamentalement la société, Fidèle Sarassoro a salué l'initiative du regroupement de ces villages parce qu'il est facile d'investir lorsqu'on est constitué en masse critique.

Ne pouvant cacher la joie que lui inspirait l'extase des populations, Sarassoro a pris l'engagement de traduire au Président Alassane Ouattara toute la reconnaissance et la gratitude des populations pour toutes les actions que le PSGouv a réalisées à Sinématiali.

" Nos braves dames devaient parcourir de longues distances à pied pour s'approvisionner en eau au marigot avec tout ce que cela représente comme risque de santé ", a déclaré Nangolougo Soro, directeur général de la SNDI, porte-parole des populations. Poursuivant, il a affirmé qu'avec l'électrification, la population de Nadjopi dispose désormais des conditions de vie de la ville. A titre d'exemple : de nombreuses familles disposent de télévisions, ce qui leur ouvre la porte sur le reste du monde, certains disposent de ventilateurs ou de climatiseurs, les enfants peuvent étudier désormais tranquillement sous l'éclairage électrique, ce qui va nécessairement améliorer les résultats scolaires et la santé visuelle des enfants.

Aussi, Nangolougo Soro a exprimé la profonde gratitude des populations au Président de la République et au gouvernement pour toutes ces actions de développement. De même, il a adressé des remerciements, la reconnaissance des populations et leur gratitude à l'endroit de Fidèle Sarassoro qu'il a qualifié de véritable agent développeur de la région au vu de toutes les actions qu'il mène dans le département.

Le porte-parole a formulé quelques doléances auprès de Fidèle Sarassoro. En l'occurrence, la construction de trois bâtiments de trois classes chacun et d'un bureau de directeur, l'ouverture d'une école maternelle et la construction de la clôture de l'école primaire. Il a également souhaité l'électrification et l'adduction d'eau potable dans le nouveau lotissement qui comporte 420 lots, le renforcement de la capacité du transformateur électrique, l'augmentation du débit d'eau pour une meilleure alimentation en eau dans tout le village, le bitumage de la voie principale reliant Nadjopi à Sinématiali et des principales artères de Nadjopi.

Quant au président du comité d'organisation Adama Yeo, il a remercié tous les pionniers du développement du village et particulièrement la Mutuelle pour le développement économique et social de Nadjopi (MUDESNA) pour leur implication et contribution à la concrétisation de ce projet.

La cérémonie a pris fin par la mise sous tension et le branchement hydraulique du village par le parrain.