Burkina Faso: Procès des victimes de la mine de Perkoa - L'audience, suspendue, reprend aujourd'hui

Ouvert hier mercredi 24 août 2022 au palais de justice du tribunal de grande instance de Koudougou, le procès, de ce qu'il est convenu d'appeler "dossier des victimes de la mine de zinc de Perkoa", a été suspendu aux environs de 12h pour reprendre aujourd'hui jeudi 25 août. Ceci afin de permettre à la Cour de disposer d'un interprète neutre parlant l'anglais.

On se rappelle que suite à l'inondation de la mine de Perkoa le 16 avril 2022, les huit mineurs qui ont été piégés par les eaux dans les galeries avaient été retrouvés, mais malheureusement sans vie. Alors même que les recherches étaient en cours, les parents de victimes avaient déposé une plainte en justice contre X. On se rappelle aussi que le Premier ministre Albert Ouédraogo avait, entre autres, promis que les responsabilités autour de ce sinistre seraient situées et que les responsables allaient devoir répondre. Après l'inhumation des six victimes burkinabè le 29 juillet 2022, nous apprenions le 17 août dernier que le directeur général de la mine de Perkoa, Hein Frey et Daryl Christensen de la société sous-traitante Byrnecut ont été entendus par le procureur près le Tribunal de grande instance de Koudougou et déposés à la maison d'arrêt de Koudougou. Dans la foulée, leur procès a été programmé pour se tenir le mercredi 24 août. Eh bien, c'est dans une salle d'audience pleine à craquer que le procès s'est effectivement ouvert avec à la barre les deux inculpés, tous expatriés.

Les débats, cependant n'ont pas pu prospérer car le tribunal a été confronté à un problème d'interprète du fait que les personnes mises en cause ont pour langue parlée l'anglais. Parmi l'assistance, la juge qui préside le procès, a sollicité une personne maîtrisant et le français et l'anglais. Mais la personne disponible travaille au niveau de la mine de Perkoa. Chose qui a compromis sa réquisition car la défense a estimé qu'il y aura un conflit d'intérêt et que la sincérité des débats pourrait se trouver biaisée. L'audience a été alors suspendue pendant une vingtaine de minutes pour trouver une solution à ce couac. A la reprise, les avocats des accusés ont indiqué avoir trouvé un interprète en rassurant qu'il n'a aucun lien avec la mine. La proposition n'ayant pas été contestée, la juge a de nouveau suspendu l'audience en indiquant que le procès reprendra aujourd'hui jeudi à 10h.

Précisons que les deux inculpés, Hein Frey et Daryl Christensen, sont poursuivis, entre autres, pour négligence dans l'entretien du canal naturel de conduite des eaux qui a causé l'ensablement ; négligence dans l'entretien de la digue externe ; non autorisation d'exploiter la mine souterraine au-delà de 550 mètres.