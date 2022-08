Gabon: Koula-Moutou - Les élus nationaux font leur exposé du Compte rendu parlementaire

Les tournées parlementaires se poursuivent à travers le Gabon pour les élus nationaux. Blaise Louembé, Député du Premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou a fait l'exposé de son compte rendu aux populations du bord de la Bouenguidi. Il était accompagné dans cet exercice, de Marcel Dikouba, Député du 2e arrondissement et de Martin Fidèle Maganga, Sénateur du département de la Lolo-Bouenguidi et de la commune. C'était ce 24 Août 2022 au CDI. Les populations étaient attentives aux différents messages. La séance de question réponse a permis aux populations de mieux cerner le message.

C'est un Blaise Louembé aussi éloquent et pédagogue, qui a fait son exposé de "compte rendu parlementaire" session ordinaire 2021-2022 devant des populations qui ont répondu positivement à l'invitation des élus nationaux de la commune de Koula-Moutou et du département de la Lolo-Bouenguidi. Il s'agit de Marcel Dikouba et de Martin Fidèle Maganga, respectivement Député du 2e arrondissement et Sénateur du département de la Lolo-Bouenguidi et de la commune.

Habitué à ce type d'exercice, l'Honorable député Blaise Louembé a expliqué que l'Assemblée Nationale a examiné au total quarante-deux (42) textes de loi repartis au sein des différentes commissions générales compétentes. Il a fait le compte rendu de 7 textes de loi ; précisément, de 2 propositions de lois et de 5 projets de lois. Au titre des propositions de lois, c'est à dire, des lois initiées par les députés, l'on retient par exemple :

La proposition de loi portant lutte contre le harcèlement en milieux scolaire et familial au Gabon .Texte présenté par le Député Alexandre Gilbert Awassi, initiateur du texte.

La présente proposition de loi vient renforcer les mécanismes de protection des victimes, en particulier, les mineurs. Il vise aussi à sanctionner les auteurs.

Cette loi viendra compléter le champ d'application de la loi n°10/2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

Le Député Blaise Louembé a mis la lumière sur "Le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'Emploi, qui désormais va s'appeler " Pôle National de Promotion de l'Emploi " avec des compétences plus étendues.

L'élu national a rappelé à des fins utiles que le gouvernement a installé récemment une antenne provinciale dans l'Ogooué-Lolo. Ses nouvelles missions sont notamment la reprise des actifs du Fonds d'Aide à l'Insertion et à la Réinsertion professionnelle (FIR) qui est un mécanisme financier créé par l'ordonnance n°00009/PR du 1 er octobre 1993. Ce fonds avait pour objectif de contribuer à la lutte contre le chômage par la mise en place, pour les publics cibles et en fonction des opportunités d'emploi offertes, des stages spécifiques et des formations en vue de leur perfectionnement ou de leur reconversion.

A la suite de l'Honorable Blaise Louembé, c'est le Député Dikouba qui a pris la parole, en rendant hommage au Vénérable Martin Fidèle Magnaga, de Blaise Louembé et de Pacôme Moubelet Boubeya.

Tout en remerciant les uns et les autres de leur présence pour la rencontre, Martin Fidèle Magnaga a tenu à féliciter les deux députés qui ont pris la parole avant lui et qui ont, selon lui, ont exposé avec beaucoup de clarté, les textes choisis. Lesquels textes, poursuit-ils, ont un impact social sur la vie des populations.

Il a par la suite, rassuré que "les députés ont bien assimilé les leçons de leurs ainés, leurs prédécesseurs et qu'ils vous représentent valablement à l'Assemblée nationale. Nous sommes organisés, nous avons un chef, c'est le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Nous travaillons en équipe, en étroite collaboration avec les anciens qui ont une expérience".

La séance de question réponse a permis aux populations de mieux cerner le message. Ces populations disent avoir trouvé leur compte dans cet bel exercice d'échange avec leurs représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat.