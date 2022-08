Gabon: "L'éducation est un progrès social..." dixit Kevin Matondi

Les cours de vacances "L'avenir pour tous" organisés à Bakoumba ont pris fin ce vendredi 19 août 2022. Les 360 apprenants du primaire et 140 collégiens ont eu droit aux kits scolaires. Kevin Matondi a été le Coordonnateur de cette troisième édition. Il est Professeur de français de l'enseignant du second degré général. Cet enseignant de formation a accordé une interview à Gabonews.

Bonjour monsieur Matondi, vous avez été le Coordonnateur des cours de vacances "L'avenir pour tous" pour sa 3è édition à Bakoumba dans le département de Lekoko. Mais bien avant d'aborder le déroulé des activités pédagogiques, qui est Kevin Matondi ?

Kevin Matondi est un fils du département de Lékoko et par ailleurs, Professeur de français de l'enseignant du second degré général. J'ai répondu à l'appel des miens pour leur partager de mon modeste savoir, savoir-faire et savoir-être.

Alors vous êtes le Coordonnateur de la troisième édition des cours de vacances qui viennent de s'achever. Comment ces activités pédagogiques se sont elles déroulées, surtout entre enseignants et apprenants ?

Effectivement, j'ai eu le privilège de coordonner cette 3ème édition des cours de vacances "l'Avenir pour tous" à Bakoumba. Les cours se sont déroulés sans aucun incident. Nous avons vu des enseignants rompus à la tâche qui ont mobilisé leur temps et leur savoir faire au profit de la jeunesse du département de Lékoko. Nous avons également vu apprenants déterminés à parfaire leurs connaissances. L'ambiance était au rendez-vous entre les deux parties. Ce qui a permis aux enseignants de donner et aux élèves de recevoir. C'était un rendez-vous du donner et du recevoir.

A la fin de ces cours, avez vous le sentiment d'une mission accomplie, en tant qu'enseignant de formation d'une part et Coordonnateur d'autre part ?

Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de satisfaction total et de mission accomplie. Les résultats parlent d'eux même. Nous avons obtenu 64% au primaire et 74,99% au secondaire. Les apprenants affirment être prêts à affronter avec sérénité l'année académique 2022-2023. Les encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tout en agissant au mieux. Nous partons du principe que "L'éducation est un progrès social... L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même." Mes collaborateurs et moi avions donné le meilleur. Ce meilleur de nous est à la satisfaction des élèves qui ont bénéficié de ces cours de vacances .

Un message particulier à l'endroit des autorités locales, des élèves et leurs parents ?

J'adresse mes sincères remerciements autorités aux autorités locales. Notamment Monsieur le chef de base pédagogique de Bakoumba, Monsieur Sébastien Makita pour l'encadrement, au Secrétaire départemental du PDG pour ses conseils, à Monsieur Juste Rock Atana Ndaly pour la confiance placée en ma modeste personne.

Aux élèves, nous leur souhaitons bonne chance pour l'année académique 2022-2023 et leur demandons d'être sérieux car leur avenir en dépend.

Aux parents d'élèves, nous leur demandons d'être des partenaires privilégiés de l'éducation en établissant une franche collaboration avec le corps enseignant.

Je suis de ceux, qui comme Mnadela ,estime que "L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde" J'ai eu du plaisir à participer à cette belle aventure qui concourt au développement d'une nation.