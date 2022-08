Sénégal: Désenclavement du Dandé Mayo - Le Fonds saoudien de développement accorde plus de 30 milliards CFA à l'Etat sénégalais

Le ministre sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération a procédé hier, avec le directeur général du Fonds saoudien de développement, à la signature de convention de financement relative au Projet de bitumage de la route Oréfondé-Nguidjilogne, dans le Dandé Mayo, pour un montant de 176 millions 250 000 Riyals saoudiens soit près de 30 milliards 500 millions de francs Cfa.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre Amadou Hott a souligné le caractère important de ce projet qui permettra, selon lui, de renforcer les échanges commerciaux entre la zone du Dandé Mayo et le reste du pays, tout en améliorant les conditions de vie des populations qui, en plus d'une bonne mobilité des personnes et des biens dans leurs localités, auront un accès aux services sociaux de base, aux structures de santé et à l'éducation.

Les routes de désenclavement du Dandé Mayo sont composées de deux (02) sections respectivement au nord et au sud de cette partie du Sénégal, rappelle le ministre. Qui souligne que le désenclavement du Dandé Mayo concerne un linéaire total de 232 km, 10 ponts et la piste Orefondé-Loumbeul Baladji-Loumbi Sandarambé sur 55 Km, cofinancés par l'Etat du Sénégal et ses Partenaires au Développement.

Le Dandé Mayo Sud, de Matam à Dembacané, sera réalisé dans le cadre du Programme spécial de Désenclavement dont le financement est déjà sécurisé. Les travaux sur cette section concernent 126 km de route et la construction de 10 grands ponts.

Selon M. Hott, le Dandé Mayo Nord, d'Orofondé à Matam sur 106 km, est financé par la BOAD avec le tronçon Nguidjilogne-Matam pour un montant de 15 milliards de FCFA et le Fonds saoudien de développement avec le tronçon Orofondé-Nguidjilogne objet de la présente cérémonie. Avec cette importante contribution du Fonds saoudien, le ministre informe que le financement des routes de désenclavement du Dandé Mayo vient, fort heureusement, d'être bouclé.

Il a par ailleurs rappelé que le partenariat entre l'Etat sénégalais et le Fonds saoudien remonte à la fin des années 70, avec des financements approuvés de 1 783 millions de riyals saoudiens, soit plus de 300 milliards F CFA, notamment dans les secteurs des infrastructures routières et de l'hydraulique, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.

Amadou Hott a conclu son allocution par remercier le Royaume d'Arabie Saoudite pour sa récente décision de faire une contribution supplémentaire de 550 millions de DTS au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance dans le cadre de la réallocation des DTS des pays riches.