Togo: Dépistage et prise en charge rapide

Le Département de la surveillance des maladies non transmissibles du ministère de la santé a présenté mercredi le bilan de ces dix dernières années en matière de lutte contre certaines maladies non transmissibles dont l'hypertension artérielle et le diabète.

Un exposé réalisé à l'occasion de la tenue à Lomé de la réunion de l'OMS-Afrique.

En 2010, la prévalence à l'hypertension artérielle était de 19% chez les personnes de15 ans et plus. Dix ans plus tard, elle est de 27%. Pas beaucoup mieux pour le diabète. Le nombre de malade a doublé en une décennie.

De plus en plus de Togolais sont frappés d'obésité, ce qui n'arrange rien.

Le pays s'apprête à lancer la stratégie PEN-plus, adoptée mardi par les ministres africains de la santé réunis à Lomé.

Elle permettra de dépister et prendre en charge rapidement ces maladies et de réduire la mortalité.

'L'Afrique porte un fardeau de plus en plus pesant, avec notamment des maladies chroniques dont les formes graves provoquent des pertes en vies humaines. Ces vies précieuses pourraient être sauvées grâce à des diagnostics et à des soins précoces', a indiqué Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Selon elle, PEN-plus constitue aussi une étape majeure dans l'amélioration de la santé et du bien-être de millions de personnes dans la région.