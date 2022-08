Cameroun: Cryptomonnaies - Des procédures judiciaires visent le Camerounais Émile Parfait Simb

Une note récente de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement notait que parmi les dix pays qui détiennent le plus de crypto-actifs rapportés à leurs populations, trois sont africains. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, cet attrait est réel. Mais attention aux arnaques, rappelle régulièrement le gendarme des marchés financiers, qui publie régulièrement des alertes sur les produits qui ne disposent pas d'habilitation. Dans leur viseur notamment l'entreprise Global Investment Trading et le produit Liyeplimal. Depuis les premières alertes, l'année dernière, une série de plaintes a été déposée par de nombreuses personnes qui se disent victimes.

Dominique Fousse représente 107 victimes qui vivent aux Etats-Unis, en France, en Angleterre ou encore en Suisse. Elle a initié deux procédures aux Cameroun. Et déposé une plainte avec deux autres consœurs, en juillet dernier, au parquet de Paris.

Nous avons porté plainte pour escroquerie, et également pour blanchiment d'argent. Il y a toute une série d'infractions qui sont prévues par le Code pénal quand organise son insolvabilité, et il l'a fait. J'ai fait pratiquer des saisies conservatoires, il n'y avait plus rien sur les comptes de la société Global Trading. Donc il n'y avait plus rien. L'argent est probablement sorti du Cameroun par les moyens qu'on sait. Et pourtant, il y a quand même des organismes au Cameroun qui devraient s'occuper de ça et empêcher que les fonds ne soient pas distraits et sortent du pays.

Sur promesse de rendements importants, des milliers de personnes ont investi dans le produit Liyeplimal. Cependant, très vite, ils ne peuvent plus récupérer les sommes investies. Une priorité pour l'avocate.

D'abord que l'argent soit restitué pour nos souscripteurs. Ça crée de véritables drames parce qu'il y a des gens qui ont pris des prêts bancaires pour pouvoir souscrire chez lui. Il y a des couples qui se sont séparés, il y a des gens qui en sont morts quand ils ont appris qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur argent. Les gens se sont véritablement endettés et ont investi leurs économies, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient gagner de l'argent facilement.

Le patron camerounais de la société, Émile Parfait Simb, s'est toujours défendu dans la presse en parlant d'" incompréhensions " avec les utilisateurs. Celui-ci est détenteur d'un passeport diplomatique centrafricain, on ignore où il réside actuellement.