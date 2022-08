Congo-Brazzaville: Marche sportive - Les Ponténégrins célèbrent la paix

La 7e édition de la Route de la paix Congo 2022 a réuni à Pointe-Noire près de 500 participants venus de divers horizons sur le thème "L'Etablissement du Congo céleste dans l'unité et la paix". Organisée par la Fédération pour la paix universelle (FPU), la Route de la paix est une activité qui a lieu dans près de 190 pays du monde depuis 2012. Le Congo qui a fait de la paix son crédo célèbre l'événement par la marche sportive pour la paix qui consolide la paix retrouvée car sans elle rien ne peut se faire, a dit Zéphirin Nguié, administrateur-maire de l'arrondissement 4. La marche a été lancée au rond-point Loandjili en présence d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, des autorités préfectorales, militaires et des responsables de la FPU.

Dans son mot de circonstance, Michel Roger Bounda, président départemental de la FPU Pointe-Noire-Kouilou, a rappelé l'objectif de la Route de la paix, à savoir contribuer à développer la culture de la paix au Congo, en Afrique et dans le monde selon les aspirations du Dr Hak Ja Han Moon, co-fondatrice de la FPU et de la vision du révérend Sun Myung Moon, initiateur de la FPU. Après le lâcher des sept colombes de la paix par les différentes autorités, Alexandre Honoré Paka a lancé la Route de la paix qui a vu les marcheurs parcourir 6,5 km en 1heure 21 minutes du rond-point de Loandjili au siège de la préfecture en passant par le rond-point Sympathique, la Case Marien- Ngouabi, le rond-point de la République, le rond-point Kastanis kassai, la Tour Mayombe, la mairie de Pointe-Noire et le rond-point de la gare.

En remerciant tous les participants pour leur contribution à cet évènement, Clément Tsana, secrétaire général national de la FPU Congo Brazzaville, a réitéré l'engagement commun de relancer la paix autour de toutes les préoccupations. " La FPU vient de consoliser par cette marche les liens de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale sans discrimination entre les citoyens en favorisant l'atteinte du développement économique, social du Congo. Pour permettre aux autres départements de notre pays de bénéficier de l'éducation à la culture de la paix que prône la FPU, la Route de la paix va devenir une activité tournante et la 8e édition aura lieu dans le département de la Cuvette", a déclaré le préfet de Pointe-Noire. Pour ses efforts en matière de maintien et de consolidation de la paix au Congo et en Afrique, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu un trophée réceptionné par le préfet de Pointe-Noire.