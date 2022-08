Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Aout 2022

Guinée : Education nationale -Des ministres s’expliquent devant le Cnt

Le Conseil National de la Transition (Cnt) a organisé le mercredi, 24 août 2022 à l'hémicycle, une plénière principalement axée sur l'éducation nationale. Pendant plusieurs heures, les trois ministres du système éducatif, se sont prêtés aux questions des conseillers nationaux. Dans un débat constructif, les problématiques qui minent l’éducation guinéenne, de manière générale, ont été épluchées de long en large lors de cette plénière. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Showbiz- Mewey annonce ses 60ans

Selon le journal satirique Gbich, à l’occasion de la célébration de ses 60 ans d’existence, le Génie du Kpalèzo, Meiway a animé une conférence de presse le vendredi 19 août 2022 à Abidjan. Ainsi l’artiste a annoncé au cours de cette conférence pour marquer l’évènement, qu’il il sera en concert le samedi 8 octobre au palais de la Culture à la salle Lougah François et un deuxième spectacle est aussi prévu le 15 octobre au stade de San-Pedro. La célébration dans la ville de San-Pedro sera aussi marquée par une visite que l’artiste effectuera sur le site de Mono.

Cote d’Ivoire : Axe odienné-gbéléban-Des corps sans vie repêchés dans une rivière

Deux corps sans vie ont été repêchés, le lundi 22 août 2022, par les pompiers civils du Kabadougou dans une rivière située à 4 km d'Odienné, sur l'axe odienné-gabéléban. Selon les informations recueillies, six enfants étaient pourchassés par un cultivateur dont le champ a été saccadé par leur troupeau de bœufs. Dans la fuite, les enfants se sont dirigés vers la rivière Doune qu'ils pensaient pouvoir facilement traverser. Sur les six enfants, deux d'entre eux, âgés de 5 ans et 6 ans meurent noyés. (Source : fratmat.info)

Gabon : Présidentielle 2023- La société civile se prépare

Libreville abrite depuis le 23 août, le congrès du Consortium de la société civile pour et la démocratie au Gabon (Coted-Gabon).A cette occasion, le coordonnateur national de Publiez ce que vous payez (PCQVP) Gabon et vice-président du comité stratégique qui supervise les travaux a fait une importante annonce. A cet effet, Paul Aimé Bagafou :« La société civile compte déployer sa propre mission d’observation des élections en 2023». (Source : Gabon Review)

Sénégal : Réconciliation- Des tractations en cours pour réunir Wade et Macky

Thierno Madani Tall, khalife de la famille Omarienne veut réunir les Wade et Macky Sall. Le guide religieux l’a fait savoir aux députés nouvellement élus de Wallu Sénégal qui étaient en visite chez lui. Lors de son speech, le Khalife a rappelé les liens qui lient le président Abdoulaye Wade et la famille Omarienne qui datent de très longtemps, bien avant que l’ancien Président soit à la magistrature suprême. Ensuite le Khalife a rappelé à la délégation le geste du Président Abdoulaye Wade à la suite du rappel à Dieu de son père en France qui s’était déplacé malgré son âge jusqu’à la morgue pour leur tenir compagnie. (Source : sene.news)

Burkina Faso : Energies- L’ancien Premier ministre burkinabè, Dr Lassina Zerbo nommé

Selon un communiqué, Nano Nuclear Energy Inc, l’ancien Premier ministre burkinabè, Dr Lassina Zerbo a été nommé. L’ancien vice-président du Conseil de l’agenda mondial sur la sécurité nucléaire du Forum économique mondial, au poste de président du Conseil consultatif exécutif pour l’Afrique. « Nano Nuclear », est une société issue des ambitions partagées de microréacteur modulaire (mSmr) et de réacteur nucléaire avancé (Anr) d’une équipe technique nucléaire de classe mondiale composée des experts nucléaires les plus influents et les plus importants dans le domaine, travaillant aux côtés de professionnels des affaires et de l’industrie, possédant de solides relations avec le gouvernement et les industries nucléaires privées et publiques. (Source : Burkina 24)

Niger : Environnement- L’institut Panos forme des journalistes

L’institut Panos forme des journalistes pour l’Afrique de l’Ouest a initié, le lundi 22 Août 2022, à Niamey, un atelier de formation de quatre jours, au profit des journalistes nigériens axé sur l’investigation environnementale basée sur des données et sensible au changement climatique. Ils sont douze journalistes issus de toutes les catégories de médias sont inscrits à cette cession de formation, au cours de laquelle ils discuteront sur des thématiques telles les risques climatiques en Afrique de l’Ouest, la recherche des données environnementales