Sénégal: BRVM - Des transactions record de plus 26 milliards de FCFA enregistrées ce 24 août 2022.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 24 août 2022 des transactions record de plus de 26 milliards de FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 26,247 milliards de FCFA contre 427,929 millions de FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a l'achat de 6 100 481 actions Oragroup Togo pour une valeur totale de 25,317 milliards de FCFA.

L'indice composite (indice général de la Bourse) est resté stationnaire à 206,47 points. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,54% à 163,85 points contre 162,97 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a clôturé en hausse de 142 millions, à 6215,332 milliards de FCFA contre 6215,190 milliards de FCFA le 23 août 2022.

Celle du marché obligataire est en baisse de 3,697 milliards, s'établissant à 8049,511 milliards de FCFA contre 8053,208 milliards de FCFA précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement occupé par les titres Total Sénégal (plus 7,25% à 2 735 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,45% à 1 155 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,75% à 4 150 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 2,05% à 4 490 FCFA) et Setao Côte d'Ivoire (plus 0,68% à 1 490 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 7,33% à 1 390 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 5 200 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,96% à 5 600 FCFA) et Safca Côte d'Ivoire (moins 4,19% à 800 FCFA).